Nikol Pashinian félicite le président turc Erdogan pour sa victoire électorale

Le premier ministre arménien, Nikol Pashinian, s’est empressé de féliciter le président turc, Recep Tayyip Erdogan, pour sa réélection lors du second tour de scrutin du week-end.

« Félicitations au président Erdogan pour sa réélection », a tweeté M. Pashinian dimanche soir, peu après la publication des résultats officiels des élections, selon lesquels M. Erdogan a obtenu plus de 52 % des voix.

« Nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble en vue d’une normalisation complète des relations entre nos deux pays », a-t-il écrit.

Depuis des décennies, la Turquie subordonne l’ouverture de la frontière et l’établissement de relations diplomatiques avec l’Arménie à un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan acceptable pour ce dernier. Les dirigeants turcs ont réaffirmé cette condition à plusieurs reprises depuis le début des pourparlers de normalisation avec Erevan en janvier 2022.

Les tensions entre les deux États voisins ont été ravivées fin avril après que les autorités municipales d’Erevan ont inauguré un monument dédié aux Arméniens qui ont assassiné les cerveaux et les auteurs du génocide arménien de 1915 en Turquie ottomane.

Le gouvernement turc a fermement condamné cette initiative et interdit aux compagnies aériennes arméniennes de survoler la Turquie à destination de pays tiers. La semaine dernière, le ministre des affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a menacé l’Arménie de « nouvelles mesures » si le monument n’était pas retiré rapidement.

M. Pashinian a qualifié l’érection du monument de « mauvaise décision » lorsqu’il s’est entretenu avec le service arménien de RFE/RL au début du mois. Il a affirmé que son gouvernement n’y était pour rien.

Au cours de la campagne électorale, M. Erdogan et ses alliés politiques n’ont cessé de vanter l’aide militaire décisive apportée par la Turquie à l’Azerbaïdjan lors de la guerre de 2020 avec l’Arménie. Ils ont accusé le principal adversaire d’Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, de s’opposer à l’alliance politique et militaire d’Ankara avec Bakou.