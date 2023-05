Le second tour de l’élection présidentielle en Turquie, qui a vu dimanche une nouvelle victoire de Recep Tayyip Erdogan, a été marqué « par un langage de plus en plus incendiaire » et des « restrictions » à la liberté d’expression, a estimé lundi dans un communiqué le Conseil de l’Europe.

