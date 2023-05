Aliev menace ouvertement de procéder à un nettoyage ethnique déclare le ministère arménien des Affaires étrangères

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie a attiré l’attention de la communauté internationale sur les déclarations belliqueuses répétées du président azéri Ilham Aliev le 28 mai, qui visent à faire avorter les efforts de la République d’Arménie et des partenaires internationaux visant à établir la paix, la stabilité et la sécurité dans la région.

La déclaration du MAE de la RA indiquait : "Contrairement à la Charte des Nations Unies, en réponse à l’engagement écrit de s’abstenir de recourir à la force ou à la menace de la force pris dans la déclaration tripartite de Sotchi le 31 octobre 2022, des engagements verbaux similaires pris à plusieurs reprises dans d’autres plateformes, ainsi que les négociations en cours sur la réglementation des relations bilatérales relations, le président azéri menace à nouveau la République d’Arménie de recourir à la force et la population du Haut-Karabakh de nettoyage ethnique. :

Il est nécessaire de noter que les dirigeants azéris continuent de violer et d’ignorer les accords précédemment conclus, y compris les dispositions de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020, ainsi que les principes fondamentaux du droit international. En témoignent les propos du président Aliev selon lesquels, en contrôlant le corridor de Latchine, l’Azerbaïdjan a perturbé la connexion entre le Haut-Karabakh et l’Arménie. De plus, dans le même contexte, ce dernier menace ouvertement de procéder à un nettoyage ethnique si les Arméniens du Haut-Karabakh ne « tirent pas les leçons » du blocage du corridor de Latchine.

Malheureusement, les violations des accords et des engagements ne se limitent pas à cela. Au lieu d’entamer un dialogue avec les représentants du Haut-Karabakh dans le cadre du mécanisme international, le président azéri les menace de représailles et de poursuites pénales. Dans le même temps, il est démontré que l’Azerbaïdjan ne veut pas résoudre les problèmes existants, mais avancer sur le principe « il n’y a pas d’Arméniens du Haut-Karabakh, il n’y a pas de problème du Haut-Karabakh ». Une telle façon de travailler contredit également la logique des négociations en cours, y compris les démarches des acteurs menant une mission de médiation au règlement.

Il est incontestable que la reconnaissance de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan ne peut être interprétée comme l’autorisation de procéder à un nettoyage ethnique contre la population du Haut-Karabakh. La République d’Arménie attire l’attention de la communauté internationale, y compris des acteurs de la médiation, sur le fait que le président azerbaïdjanais, par sa déclaration, prépare le terrain pour une nouvelle action agressive contre la population du Haut-Karabakh et la prive du droit de vivre librement, en toute sécurité et dans la dignité dans leur patrie.

Il convient de noter que le président azéri non seulement profère des menaces de génocide contre la population du Haut-Karabakh, mais remet également en question l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Arménie. En fait, le président de l’Azerbaïdjan défie toute la société civilisée en menaçant d’occuper par la force de nouveaux territoires souverains de l’Arménie. En outre, il est souligné que même la présence de la mission d’observation de l’UE le long de la frontière internationale entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne peut arrêter les ambitions de répondre aux revendications territoriales de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie.

L’Arménie est résolue dans la voie qu’elle a choisie pour instaurer la paix dans la région. Malheureusement, comme le montrent la rhétorique et les actions agressives des dirigeants azéris, cet État ne voit pas la solution aux problèmes par la reconnaissance de l’intégrité territoriale de la République d’Arménie avec les frontières définies par la déclaration d’Alma-Ata et s’occuper des droits et de la sécurité de la population du Haut-Karabakh, mais en recourant à la menace et à la force militaire.

Afin d’empêcher de tels développements, tous les partenaires intéressés par la paix et la stabilité du Caucase du Sud sont tenus de présenter des évaluations sans équivoque et sans équivoque ».

Krikor Amirzayan