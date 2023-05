Nouvelles menaces d’Aliev contre l’Arménie et le Haut-Karabakh

C’est devenu une habitude pour le président azerbaïdjanais Ilham Aliev. A peine a-t-il quitté la table des négociations avec l’Arménie et alors même qu’il se prépare à s’y rasseoir, le très autoritaire leader azéri se livre à des diatribes enflammées contre les Arméniens, les menaçant de recourir à la force et y recourant éventuellement. Il n’a pas dérogé à ses habitudes dimanche 28 mai en prononçant, trois jours après une rencontre avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian sous l’égide du président russe Vladimir Poutine à Moscou, un discours très musclé depuis la localité hautement sensible de Latchine, aux portes du Karabagh, où ses forces ont pris position en avril dernier en installant un checkpoint qui durcit le blocus imposé depuis plus de cinq mois au territoire arménien contesté.

Le président Aliev, qui doit rencontrer une nouvelle fois Pachinian le 1er juin, mais cette fois sous l’égide de l’Union européenne, à Chisinau, en Moldavie, a déclaré à cette occasion qu’il ne pouvait se contenter de la reconnaissance par l’Arménie de la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Karabag, et que les autorités arméniennes devaient se plier à une série d’autres conditions posées par Bakou. En d’autres termes, grisé par la victoire de 2020 et par l’impunité totale que lui assure, plus que jamais, l’antagonisme exacerbé par la guerre en Ukraine opposant les parrains russe et occidentaux du processus de négociations arméno-azéri, Aliev fait monter les enchères, exigeant de l’Arménie qu’elle aille plus loin encore dans un compromis qui, à ce stade, vaut déjà à Pachinian de vives critiques, tant à Stepanakert qu’à Erevan.

Au nombre des conditions posées par l’Azerbaïdjan, figure la délimitation de la frontière arméno-azérie telle que voulue par Bakou et l’ouverture de ce « corridor du Zanguezour » qui donnerait à l’Azerbaïdjan un libre accès à son enclave du Nakhitchevan via le sud de l’Arménie, dans le mépris de la souveraineté de celle-ci. “Ils ne doivent pas oublier que les villages arméniens sont visibles d’ici”, a déclaré Aliev depuis la ville désormais frontalière de Latchine, dans une menace ouverte de recours à la force, que son armée mettait à exécution d’ailleurs dans le même temps en enlevant deux soldats arméniens à la faveur d’une incursion dans une zone frontalière de l’Arménie.

Face à ces nouvelles déclarations belliqueuses, Pachinian a rétorqué en rappelant que les menaces allaient à l’encontre de la reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale sur laquelle s’étaient engagés les deux pays du Sud Caucase et qu’il avait réaffirmée, avec Aliev, lors de leur rencontre de Bruxelles du 14 mai. “Je pense que tant l’ Azerbaïdjan que nos partenaires internationaux devraient au moins clarifier s’il s’agit d’un renoncement aux engagements pris à Bruxelles ”, a déclaré le premier ministre arménien devant les députés arméniens en précisant que les diplomates arméniens devraient « obtenir une réponse à cette question de nos partenaires ”.

Pachinian avait provoqué une vague de critiques en Arménie et au Karabagh lorsqu’il avait confirmé, à l’issue du sommet de Bruxelles, sa disposition à reconnaître le Karabagh comme une partie de l’Azerbaïdjan dans le cadre du traité de paix en cours de discussions entre Bakou et Erevan. Il avait précisé que le traité devrait en appeler à un cadre international pour régler la question des “ droits et de la sécurité ” de la population arménienne du Karabagh.

Mais c’est trop demander à Aliev, qui semblait clairement hostile dimanche à un tel mécanisme. Pour le président azéri, les Arméniens du Karabagh n’ont d’autre alternative que de dissoudre leur gouvernement et leurs institutions et d’accepter sans condition l’autorité de l’Azerbaïdjan. “Tout le monde sait que l’on peut mener n’importe quelle opération [militaire] sur ce territoire”, a menacé Aliev en ajoutant : “C’est pourquoi le Parlement [du Karabagh] doit être dissout, celui qui se présente comme le président [du Karabagh] doit se rendre et tous les ministres, députés et autres officiels doivent démissionner. Alors seulement on pourra parler d’amnistie ”.

Arayik Harutiunian, le président du Karabagh, a rejeté ces menaces lundi. Sa porte-parole a déclaré que les exigences d’Aliev signifiaient aussi qu’il “reconnaît la légitimité et l’importance de nos institutions ”. Aliev avait déjà clairement montré en avril qu’il ne voulait pas entendre parler de pourparlers avec les autorités arméniennes de Stepanakert sous médiation internationale. Les Arméniens du Karabagh “doivent vivre sous l’autorité de l’Azerbaïdjan ou quitter” leurs terres ancestrales, avait menacé Aliev.

Deux députés du Karabagh ont indiqué qu’Aliev avait durci de telles menaces du fait même des importantes concessions que Bakou : avait déjà obtenues de Pachinian. Ce dernier a souligné qu’il était peu probable qu’un traité arméno-azéri soit signé à Chisinau dans ces conditions.