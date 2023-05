Pékin félicite Erdogan pour sa réélection

Le président chinois Xi Jinping a félicité lundi Recep Tayyip Erdogan pour sa victoire dimanche à la présidentielle turque et son nouveau mandat de cinq ans à la tête du pays.

Dans un message publié par l’agence chinoise Xinhua, le président chinois a mis en relief « les nombreux intérêts communs » entre la Chine et la Turquie.

Xi Jinping s’est déclaré « prêt à travailler avec Erdogan pour promouvoir la compréhension et l...