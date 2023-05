La compagnie aérienne nationale d’Arménie, Fly Arna, opérera deux vols hebdomadaires directs d’Erévan vers le Koweït

Fly Arna, la compagnie aérienne nationale d’Arménie, lancera des vols directs vers Al Koweït, la capitale du Koweït, à partir du 22 juin. L’information est rapportée par le service de presse de la compagnie aérienne Fly Arna.

« Il y aura deux vols hebdomadaires entre l’aéroport international de Zvartnots et l’aéroport international d’Al Koweït les lundis et jeudis » indique le message. Les billets peuvent être réservés via le site officiel de « Fly Arna », le centre d’appels (+374 41 38 00 83) ou les agences de voyages.

Il convient de noter que « Fly Arna » est un projet conjoint du Fonds d’intérêt de l’État arménien (ANIF) et d’Air Arabia, et est opérationnel depuis juin 2022.

Krikor Amirzayan