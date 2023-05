Le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan a répondu aux déclarations d’Aliev

Il y a quelques jours à peine, le président de la République de l’Artsakh a appelé le peuple et les autorités azéries à mettre fin à la haine et à la politique génocidaire à l’encontre du peuple de l’Artsakh, à accepter véritablement le principe d’égalité des peuples établi par le droit international et le titre et les droits du peuple arménien autochtone de l’Artsakh.

Lusine Avanesyan, porte-parole du président de la République de l’Artsakh, l’a déclaré lors d’une conversation avec « Artsakhpress » en réponse à la déclaration d’Aliev, hier, concernant la dissolution des attributs de l’État en Artsakh.

"Dans le même temps, le président Arayik Harutyunyan a exprimé sa volonté d’entamer un dialogue au format international, fondé sur les normes et principes du droit international, en particulier sur les principes d’égalité et d’autodétermination des peuples, de non-recours à la force et à la menace. de la force, le règlement pacifique des différends et les principes d’intégrité territoriale.

Ce n’est pas la première fois que l’Azerbaïdjan parle de manière menaçante au peuple d’Artsakh après la déclaration tripartite d’un cessez-le-feu, nous avons vu et continuons de voir des manifestations d’agression sous la forme d’opérations de combat locales, de blocus, d’énergie et d’autres pressions.

Cette fois, le président azéri a ajouté des exigences illégales aux autorités élues du peuple d’Artsakh. Le président et l’Assemblée nationale détiennent le mandat principal du peuple d’Artsakh, élu selon des principes démocratiques et sur la base de la Constitution de la République de l’Artsakh. Et le président de l’Azerbaïdjan est bien conscient que la source principale de la subjectivité de l’Artsakh sont ces institutions étatiques, et, en fait, avec de telles exigences, il reconnaît la légitimité et l’importance de ces institutions.

Parallèlement aux efforts internationaux actifs visant à assurer une paix durable dans le Caucase du Sud, les menaces répétées du président azerbaïdjanais contre le peuple et l’État de l’Artsakh visent à saper la perspective de l’efficacité de ces efforts. Soulignant une fois de plus que l’Azerbaïdjan ne respecte aucun principe ni aucune obligation internationale, le président Arayik Harutyunyan réaffirme les dispositions de son message du 23 mai adressé aux parties à la déclaration tripartite et au Conseil de sécurité de l’ONU » a déclaré Lusine Avanesyan.

Pour rappel, le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliev, lors d’une réunion dans les territoires occupés de Latchine, a déclaré qu’on lui avait récemment posé beaucoup de questions : « Quel sera le sort des dirigeants du Karabakh ? » Selon lui, « le parlement doit être dissous, celui qui se dit »président« doit se rendre, tous les ministres, députés et autres doivent déjà quitter leurs fonctions ».

Krikor Amirzayan