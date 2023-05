Le Premier ministre mécontent du résultat des discussions avec la Russie sur la fermeture du corridor de Latchine

L’un des sujets abordés la semaine dernière lors des discussions trilatérales entre l’Arménie, la Russie et l’Azerbaïdjan était la situation humanitaire dans le Haut-Karabakh et la fermeture illégale du corridor de Latchine, a déclaré le Premier ministre Nikol Pachinian le 29 mai.

L’Arménie a également discuté de cette question avec la Russie, et les résultats de la discussion ne sont pas satisfaisants, a-t-il continué.

S’exprimant lors d’une session de la commission parlementaire mixte pour les débats préliminaires sur le rapport budgétaire du gouvernement pour 2022, M. Pachinian a déclaré que la situation militaro-politique dans la région restait assez tendue.

« En outre, cela est lié non seulement à nos relations difficiles, mais aussi aux processus mondiaux en cours, aux événements qui se déroulent dans les relations de la Russie, de l’Ukraine, nous recevons maintenant des rapports très alarmants sur les événements qui se déroulent à la frontière de l’Iran et de l’Afghanistan, et ainsi de suite. Nous avons adopté un programme de paix, une stratégie de paix, et nous faisons tout notre possible pour donner vie à ce programme », a déclaré M. Pachinian.

À propos des négociations trilatérales qui se sont tenues à Moscou la semaine dernière, le Premier ministre arménien a déclaré que l’un des sujets abordés concernait la situation humanitaire dans le Haut-Karabakh et la fermeture illégale du corridor de Latchine. « Nous avons également discuté de ce sujet avec nos partenaires russes. Je ne peux pas dire que les résultats de cette discussion aient été satisfaisants. Nous devons noter qu’il s’agit d’une situation très regrettable. J’ai également eu l’occasion de dire publiquement que la fermeture du corridor de Latchine s’est déroulée devant et en présence de soldats de la paix russes, ce qui est certainement très préoccupant. Nous poursuivrons nos discussions, y compris avec nos partenaires russes, en vue de résoudre cette situation », a-t-il affirmé.

Le corridor de Latchine - la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie et au reste du monde - est bloqué par l’Azerbaïdjan depuis le 12 décembre 2022. Le 22 février 2023, la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction des Nations unies, a ordonné à l’Azerbaïdjan de « prendre toutes les mesures à sa disposition » pour assurer la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Lachin, dans les deux sens.

L’Azerbaïdjan a jusqu’à présent ignoré cet ordre.

En outre, en vertu de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 - l’accord de cessez-le-feu 2020 du Haut-Karabakh, le contrôle du corridor de Latchine devrait être exercé par les forces de maintien de la paix russes.