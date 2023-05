Nouvelle menace d’Aliev : « Le point de contrôle frontalier devrait être une leçon pour les Arméniens vivant au Karabakh aujourd’hui »

"Le poste de contrôle frontalier établi à la frontière le 23 avril devrait être une leçon pour les Arméniens vivant aujourd’hui dans la région du Karabakh » a annoncé le président azéri Ilham Aliev le 28 mai, lors d’une réunion à Latchine, désormais sous contrôle azéri, alors que les russes étaient engagés pour sa sécurisation.

"Malheureusement, ils comptent toujours sur quelqu’un, comme si quelqu’un viendrait les sauver, quelqu’un viendrait faire la guerre à l’Azerbaïdjan. Tout cela est absurde.

Pendant la 2e guerre du Karabakh, nous avons fait preuve d’une forte volonté, et si à ce moment-là personne de l’extérieur n’a osé intervenir, alors aujourd’hui, alors que nous sommes devenus propriétaires de toutes ces terres, qui viendra à la place des Arméniens et se battra avec nous ? " dit le despote de Bakou, Ilham Aliev enivré par la victoire de la guerre de 44 jours en Artsakh…obtenue pourtant grâce à une coalition avec la Turquie et de plusieurs autres pays.

Krikor Amirzayan