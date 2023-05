L’association culturelle « Arménia » était vendredi 26 mai à la salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin à Bourg-Lès-Valence (Drôme) en débat sur le thème « Les Arméniens, peuple du passé ou d’avenir ? » face à un public de plusieurs dizaines de personnes.

Avant de débuter la présentation du débat, Krikor Amirzayan le président d’« Arménia » a salué le public présent parmi lequel des élus, des religieux et des responsables d’associations.

Etaient présents, Wilfried Pailhes et Georges Ishacian, élus à Bourg-Lès-Valence. Etaient également présents Armenag Abrahamian président de l’Arménie Occidentale et Lydia Margossian la ministre des Affaires étrangères de l’Arménie Occidentale, Ara Nourian, l’un des responsables de la FRA de Valence, section Kristapor Mikaélian, Georges Eretzian, Alain Euksuzian et Sarkis Jamalordzian, membres d’associations arméniennes. Khosrof Iliozer, vice-président d’« Arménia » et président d’Idje-Val et de l’Amicale de Malatia, étant à Malatia en Arménie Occidentale.

Krikor Amirzayan « Les Arméniens sont un peuple de l’Histoire. Dans l’Antiquité, les Arméniens formaient un grand peuple avec près de 5 millions d’individus dans le monde qui ne comptait que près de 200 millions d’habitants à l’époque des premiers jours de la Chrétienté. Si de cette époque antique, beaucoup connaissent l’Empire arménien de Tigrane le Grand au 1er siècle avant J.-C. avec une Arménie à son apogée grande comme trois à quatre fois la France, s’étendant de la Méditerranée à la Mer Noire et la Caspienne, avant cet Empire arménien, l’Arménie était également un grand royaume.

Ainsi en 190 et 160 avant J.-C. l’Arménie sous le roi Ardachès Ier était déjà un vaste pays avec le Royaume d’Arménie Majeure, le Royaume d’Arménie Mineure, le Tzopk et la Commagène, soit quatre royaumes arméniens plus grands que la France actuelle.

Mais l’Arménie, soumise aux invasions Romaines, Perses, Arabes, Mongoles et Turcs Seldjoukides fut réduite au cours des siècles. Envahie, mais jamais complètement soumise, cette Arménie devenue le Premier Etat chrétien au monde en l’an 301 a su garder une forme d’indépendance.

Et même avec la perte du dernier Etat arménien en 1064 avec la chute de sa capitale Ani, les Arméniens ont créé le Royaume de Petite Arménie, en Cilicie, sur les bords orientaux de la Méditerranée entre 1080 et 1375. Un royaume proche des Francs, où on parlait outre l’arménien, le latin et le français…Le dernier roi de la Petite Arménien, Léon VI de Lusignan étant un Poitevin qui repose aujourd’hui à la basilique de Saint-Denis.

Mais après les invasions, les déplacements forcés, les massacres et le génocide des Arméniens entre 1915 et 1923 par la Turquie, les Arméniens qui ont failli disparaitre et dont les deux-tiers périrent, sont-ils un peuple d’avenir ?

L’histoire des Arméniens, qui plonge ses racines dans 8 000 ans d’histoire est là pour attester de la résilience de cette nation toujours envahie, mais qui reste debout. Un peuple résiliant.

Et même si le spectre d’un second génocide -ou la continuité du premier- continue de hanter l’Arménie et l’Artsakh face aux appétits turco-azéris, le peuple arménien semble disposer de la ressource nécessaire à sa résilience et son envie de vie.

Alors dans ces conditions, les Arméniens qui ont donné de grands noms à l’histoire, et cela dans tous les domaines, de la science au cinéma, de la chanson à la littérature, de l’armée à la justice en France, en Arménie et dans le monde où ils seraient près de 12 millions, les Arméniens semblent également être tournés vers l’avenir. Donc un peuple de l’Histoire mais également d’avenir.

L’Arménie est effectivement un peuple d’avenir qui a donné de grands noms à l’humanité. Charles Aznavour et Cher pour la chanson, Kim Kardashian pour la téléréalité, Henri Verneuil et Ruben Mamoulian pour le cinéma, Victor Hambardzumian pour l’astrophysique à l’astronaute James Baguian, du maréchal Baghramian à Missak Manouchian pour la résistance face au nazisme, de l’académicien Henri Troyat aux peintres Aïvazovski et Arshile Gorky, l’histoire de la civilisation mondiale recense des centaines d’Arméniens illustres. Démontrant que les Arméniens, peuple du passé sont également tournés vers l’avenir.

La croissance de l’Arménie dans le domaine des technologies de pointes, du Hi-Tech et du numérique, qui constitue une part importante de l’économie arménienne est la preuve de cette vitalité et d’avenir de la nation arménienne ».

A la question « Les Arméniens, sont-ils un peuple du passé ou d’avenir », le débat s’installa avec de très nombreuses interventions du public. Parmi ces derniers celles d’Armenag Aprahamian, Lydia Margossian, Sarkis Jamakordzian, Georges Ishacian, Ara Nourian, Simon Melkonian, Marie Amirzayan, Alain Euksuzian (à voir les vidéos de ces interventions). Des interventions très précises démontrant la résilience du peuple arménien au passé riche mais également à l’avenir certain, même si des « nuages noirs » planent au-dessus de l’Arménie et de l’Artsakh, particulièrement depuis la guerre de 44 jours de l’automne 2020.

A noter qu’à l’issue de la soirée des cartes d’identité de l’Arménie occidentale furent remises à plusieurs personnes présentes à la réunion.