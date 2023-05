C’est toujours un plaisir d’échanger avec @tolmajian, femme de culture et de valeurs. J’ai réaffirmé notre soutien au peuple arménien. Plus que jamais nous devons nous tenir à son côté et travaillons sur plusieurs actions. L’enjeu est diplomatique, géopolitique, civilisationnel.

