L’Artsakh célèbre la dernière cloche

Quelques belles images de la République d’Arstaskh qui continue à faire vivre ses traditions en dépit de l’épée de Damoclès qui plane sur sont destin.



Les diplômés des écoles secondaires de la République d’Artsakh ont célébré ce que l’on appelle « leur dernière cloche » le vendredi 26 mai.



Comme l’informe ’’Artsakhpress’’, la directrice du lycée de Stepanakert N 11 Aida Grigoryan a salué les participants et félicité les diplômés à l’occasion de la ’’Dernière cloche’’.

"Le marathon des 12 ans est terminé, les vacances les plus mémorables sont arrivées, pleines de mots de chaleur et de gratitude, de bons vœux et de moments inoubliables.



La dernière cloche de l’école est la première cloche de l’âge adulte, signalant le début d’une phase plus responsable. La façon dont cela se passera dépend en grande partie de vous", a déclaré M. Grigoryan.



STEPANAKERT, 26 MAI, ARTSAKHPRESS :

