La signature d’un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan n’est pas à l’ordre du jour de la réunion de Chisinau

Les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais n’ont pas l’intention de signer un traité de paix lorsqu’ils se rencontreront le 1er juin à Chisinau, en Moldavie, en marge de la réunion de la communauté politique européenne, a déclaré aujourd’hui le ministère arménien des Affaires étrangères.

Le ministère a indiqué que les discussions se poursuivent sur la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, y compris sur un accord relatif à l’établissement de la paix et des relations interétatiques.

« Comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises, la partie arménienne sera prête à signer l’accord dès que les questions clés auront été abordées. Nous pensons que les discussions sur ces questions se poursuivront pendant et après la réunion prévue dans le cadre de la communauté politique européenne à Chisinau le 1er juin. La signature de l’accord de paix n’est pas à l’ordre du jour de la réunion de Chisinau », a déclaré le service de presse du ministère arménien des Affaires étrangères à l’agence de presse ARKA.

L’ambassadrice d’Azerbaïdjan en France, Leyla Abdullayeva, a déclaré vendredi à Reuters que Bakou et Erevan pourraient conclure un accord de paix la semaine prochaine lors d’un sommet de la communauté politique européenne qui se tiendra à Chisinau le 1er juin.

Plus tôt, il a été rapporté que le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’entretiendront en marge du sommet de Chisinau avec la participation du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz.

M. Pashinyan a récemment rappelé qu’Erevan et Bakou s’étaient mis d’accord sur la reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale de l’autre conformément à la déclaration d’Almaty de 1991.

