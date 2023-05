Les destins d’Ankara et de Bakou sont liés, déclare le vice-président turc

La Turquie et l’Azerbaïdjan feront progresser leurs relations dans tous les domaines comme « une nation » et « deux frères », déclare Fuat Oktay

Le vice-président Fuat Oktay a souligné vendredi les liens historiques solides entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, affirmant que les destins des deux nations étaient liés.

« Nous ne pensons pas que le destin d’Ankara soit séparé de celui de Bakou, et nous ne le penserons pas », a déclaré M. Oktay lors d’un discours prononcé à l’occasion de la réception commémorant le jour de la restauration de l’indépendance de l’Azerbaïdjan, à Ankara, vendredi.

La Turquie et l’Azerbaïdjan feront progresser leurs relations dans tous les domaines comme « une nation, deux États, deux amis, deux frères », a déclaré M. Oktay.

Le vice-président a également souligné les territoires azerbaïdjanais récemment « libérés » et le soutien de la Turquie à l’Azerbaïdjan pour l’aider à récupérer « ces terres de l’occupation illégale arménienne et à parvenir à la paix ».

« Nous avons également apporté notre soutien au processus de normalisation (de l’Azerbaïdjan) avec l’Arménie afin de consolider la paix dans la région », a-t-il déclaré.

« Tout comme nous avons soutenu la libération du Karabakh de l’occupation arménienne, nous apportons le même soutien sincère à la revitalisation et à la stabilisation de la région. »Nous considérons qu’il est de notre devoir d’effacer les traces des années d’occupation et de rendre à la région les années glorieuses de son histoire à chaque endroit où le drapeau azerbaïdjanais flotte au Karabakh", a également déclaré M. Oktay.