La famille du leader kurde Ocalan cherche à briser les murs de l’île-prison d’Imrali

Dans une tentative de briser le silence persistant, les proches d’Abdullah Ocalan, leader emblématique du peuple kurde, ainsi que ceux de ses co-détenus, ont fait une nouvelle demande formelle pour leur rendre visite.

Plus de deux années se sont écoulées sans nouvelles du dirigeant kurde Abdullah Öcalan, alimentant une inquiétude croissante parmi sa famille et ses partisans. Le frère d’Ocalan, Mehmet Ocalan, s’est associé à Mazlum Dinç, l’avocat du leader kurde, pour déposer cette demande de visite. Ali Konar, le frère d’Omer Hayri Konar, Polat Yildirim, le frère d’Hamili Yildirim, et Melihe Çetin, la sœur de Veysi Aktaş, sont également impliqués dans cette démarche.

Les familles, résolues à obtenir des nouvelles de leurs proches, ont fait appel non seulement au procureur de Bursa, mais également à l’administration pénitentiaire de la prison d’Imrali par le biais du bureau du procureur. Cette démarche met en lumière la situation des prisonniers dans l’île-prison d’Imrali, un endroit notoirement inaccessible.

Depuis le 25 mars 2021, une ombre plane sur le sort d’Abdullah Ocalan. Alors que les détails de sa santé demeurent obscurs, les demandes de sa famille et de ses partisans pour obtenir des informations sur son bien-être ne cessent de se multiplier, illustrant une fois de plus la dimension politique et humanitaire du combat kurde.

