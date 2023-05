Le président de l’Artsakh signe des décrets sur des restrictions supplémentaires dans le cadre de la loi martiale

Le président de la République d’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a signé des décrets sur les restrictions supplémentaires appliquées dans le cadre de la loi martiale.

Le décret présidentiel interdit toutes sortes de rassemblements, sauf dans le but de réaliser le droit à l’autodétermination du peuple d’Artsakh, ainsi que les rassemblements organisés à l’occasion des fêtes et des journées commémoratives de la République d’Artsakh, qui ne peuvent être organisés qu’avec l’autorisation du gouvernement de la République d’Artsakh.

Un autre décret du président restreint la liberté d’expression, interdit la recherche, la réception et la diffusion d’informations sur la capacité de défense, la sécurité, l’intégrité territoriale, la souveraineté, l’ordre constitutionnel ou public, le développement normal de l’économie de la République d’Artsakh par tous les moyens d’information, y compris la propagande à leur encontre.

