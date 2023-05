Rouben Vardanyan promet un don de 50 millions de dollars pour l’Artsakh

Aujourd’hui, à l’occasion de mon 55e anniversaire, je suis reconnaissant pour les félicitations, les cadeaux et le soutien des gens du monde entier. Au cours des 20 dernières années, Veronica et moi-même avons adopté la devise du don, en soutenant l’Artsakh à la fois par nos actions et nos moyens personnels. La sécurité et le bien-être de l’Artsakh sont intimement liés à ceux de l’Arménie et du monde arménien. Ne pas défendre l’Artsakh reviendrait à perdre une partie vitale de nos racines et à éradiquer notre culture vibrante. Conscients de cela, les Arméniens, dont je fais partie, sont de plus en plus actifs.

Avec un objectif de ralliement et une vision claire, nous avons une infrastructure en place. Cependant, nous avons besoin d’une base financière pour le travail considérable qui nous attend. Dans un premier temps, ma famille contribuera à hauteur de 20 milliards de drams (50 millions de dollars), l’objectif étant de collecter jusqu’à 40 milliards de drams auprès d’Arméniens bienveillants et d’amis de l’Artsakh qui nous soutiennent. Ayant déjà mis en œuvre plus de 700 projets collectifs, cette expérience sera inestimable en Artsakh.

Actuellement, nous élaborons des feuilles de route pour 77 domaines de travail, et d’autres initiatives suivront. Chaque projet sera mis en œuvre en collaboration avec les forces clés de l’Artsakh, en respectant des critères de performance stricts. L’objectif ultime est un Artsakh libre, sûr, heureux et arménien. Malgré les limites et les obstacles, nous restons déterminés à atteindre nos objectifs !