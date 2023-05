Francophonie en Artsakh soutient la République libre et indépendante d’Artsakh

Dans le contexte trouble des pressions comminatoires actuellement subies par la République d’Arménie, l’association Francophonie en Artsakh tient à rappeler qu’elle soutient la République d’Artsakh libre et indépendante depuis le 2 septembre 1991.

« Il faut soutenir la République d’Artsakh, d’une part parce que le processus par lequel ses habitants arméniens ont déclaré leur indépendance est en tout point conforme aux prescriptions du droit international mais aussi et surtout parce que rattacher artificiellement ce territoire à la dictature raciste d’Azerbaïdjan, c’est consentir au meurtre programmé de ses 120 000 habitants » a déclaré François Rochebloine, le Président de l’association Francophonie en Artsakh.

Francophonie en Artsakh exhorte la France à prendre ses responsabilités en soutenant des négociations directes entre les gouvernements de Stepanakert et de Bakou au lieu d’abonder passivement en faveur d’un processus d’épuration ethnique qui devrait lui faire honte.

« Quand, au nom de nos valeurs, nous sommes en mesure de nous opposer à une puissance telle que la Russie, nous devons aussi le faire au nom des mêmes valeurs face à un Etat comme l’Azerbaïdjan » a souligné François Rochebloine pour conclure que « ceux qui soutiennent même passivement l’Azerbaïdjan font aussi le jeu de la Russie comme en atteste l’alliance stratégique signée entre ces des deux pays juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine ».

Francophonie en Artsakh appelle Paris à sanctionner unilatéralement l’Azerbaïdjan pour le blocus criminel qu’il exerce depuis près de six mois sur l’Artsakh, blocus dont la Cour Internationale de Justice demande la levée immédiate et inconditionnelle, et à user de ses moyens logistiques et opérationnels pour briser ce blocus au titre de la responsabilité de protéger telle qu’adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU.

Francophonie en Artsakh indique qu’elle se voit interdite de mener à bien ses activités culturelles et de d’assistance au développement socioéconomique de l’Artsakh depuis la mise en place de ce blocus.