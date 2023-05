Un envoyé américain se rend à nouveau en Arménie et en Azerbaïdjan

Un envoyé spécial américain pour les négociations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan s’est de nouveau rendu en Arménie et en Azerbaïdjan pour poursuivre les discussions sur un projet d’accord de paix entre les deux nations.

Le diplomate, Louis Bono, a rencontré vendredi le premier ministre Nikol Pashinian, le ministre des affaires étrangères Ararat Mirzoyan et Armen Grigorian, le secrétaire du Conseil de sécurité arménien.

Le bureau de M. Pashinian a déclaré qu’il avait présenté « les approches de la partie arménienne pour résoudre les principales questions en suspens ». Il n’a pas donné plus de détails.

Le ministère arménien des affaires étrangères a indiqué, pour sa part, que M. Mirzoyan et M. Bono avaient passé en revue le « processus de normalisation » entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et les divergences qui subsistent entre les parties. Il a cité Mirzoyan comme soulignant l’importance du non-recours à la force, de la « sécurité frontalière » et d’un « mécanisme de dialogue garanti au niveau international » entre Bakou et les dirigeants du Haut-Karabakh.

Bono a rencontré le ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères Jeyhun Bayramov à Bakou mercredi. Selon un compte rendu azerbaïdjanais de la réunion, ils ont discuté du projet d’accord de paix et des résultats des récents pourparlers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan organisés par les États-Unis et l’Union européenne.

« Comme nous l’avons dit, nous pensons qu’un accord est à portée de main et nous continuons à faire pression sur les deux parties pour qu’elles travaillent ensemble afin de parvenir à un accord sur les questions qui restent en suspens », a déclaré jeudi le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, à la presse.

Dereck Hogan, secrétaire d’État adjoint américain, a révélé en début de semaine que Washington avait « proposé un certain nombre d’idées » destinées à aider les deux parties à surmonter ces points d’achoppement. Il a précisé que ces idées concernaient la délimitation de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, « l’éloignement des forces arméniennes et azerbaïdjanaises » déployées le long de la frontière, et « les droits et la sécurité des Arméniens de souche dans le Haut-Karabakh ».

Au cours des récents pourparlers, les deux parties ont fait des progrès importants vers la conclusion d’un traité bilatéral qui les engagerait à reconnaître l’intégrité territoriale de l’autre. Le Premier ministre Nikol Pashinian a confirmé lundi qu’Erevan reconnaîtrait ainsi la souveraineté azerbaïdjanaise sur le Karabakh. Un autre haut fonctionnaire américain a salué la déclaration de M. Pashinian, condamnée par l’opposition arménienne et les dirigeants du Karabakh.

Le président russe Vladimir Poutine a organisé de nouveaux entretiens entre M. Pashinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Moscou jeudi. Les deux dirigeants doivent se rencontrer à nouveau à Chisinau, capitale de la Moldavie, le 1er juin. Ils seront rejoints par le chef de l’UE Charles Michel, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz.

L’agence de presse Reuters a cité vendredi l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France qui a déclaré que le traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pourrait être signé lors du sommet de Chisinau. Le ministère des affaires étrangères d’Erevan a toutefois démenti cette information, affirmant que la signature de ce document historique n’était pas à l’ordre du jour du sommet.

"Comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises, la partie arménienne sera prête à signer le traité de paix avec l’Arménie.