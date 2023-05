Revue de la presse arménienne du 22 au 25 mai 2023

Situation sécuritaire/ Le 23 mai, le ministère arménien de la Défense a déclaré que les forces armées azerbaïdjanaises avaient ouvert le feu en direction des positions de combat arméniennes situées près de Kutakan.

Déclarations du Premier ministre arménien/ Le 22 mai, le Premier ministre arménien Nikol Pahinian a donné une conférence de presse, en faisant des déclarations sur différents sujets. Concernant la question de sortir de l’OTSC, le Premier ministre a expliqué que c’est l’OTSC qui sort de l’Arménie en déclarant notamment : « En ce qui concerne les relations avec l’OTSC, j’ai parlé de ce sujet lors de la conférence de presse précédente. Notre perception est telle que c’est l’OTSC qui est sortie ou sort de la République d’Arménie. En d’autres termes, si la République d’Arménie prend une décision de jure de sortir de l’OTSC, cela aura lieu à la suite de la déclaration de la République d’Arménie que l’OTSC est sortie de la République d’Arménie. En disant sortir de l’OTSC, je veux dire d’abord des obligations de l’organisation. Je ne dirais pas que cette question a été retirée de notre ordre du jour, car la question est discutée tant qu’il y a une question à discuter (…) ». S’agissant de la possibilité de déploiement d’une mission de l’OTSC en Arménie et les dernières déclarations de Sergei Lavrov, Nikol Pachinian a déclaré : « La mission de l’OTSC ne fonctionne pas en RA pour une simple raison, parce qu’elle n’indique pas quel est le territoire de la RA qu’elle imagine. C’est le problème fondamental. Lorsque l’OTSC le dira, 90 % des problèmes seront résolus. Si je ne me trompe pas, cette nuance a été également évoquée lors de la conférence de presse précédente. Voilà donc pour le premier problème. S’agissant du deuxième, nous ne recevons aucun signal de l’Occident pour rompre les relations avec la Russie, pour expulser la Russie, nous n’en avons pas reçu, et je ne pense pas qu’il y aura un tel signal. Les signaux peuvent concerner le développement ou le cours des relations bilatérales, qui concernent entre autres la Russie. En d’autres termes, nous discutons de nos relations bilatérales avec nos partenaires russes de manière très transparente. Et je ne pense pas qu’il y ait de point noir dans ces conversations sur nos préoccupations concernant la Russie dans la région et l’état de nos relations (…) ».

Concernant la reconnaissance de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan par l’Arménie, le Premier ministre a déclaré : « Les 86 600 km incluent aussi le Haut-Karabagh mais il faut aussi prendre en compte le fait qu’on dise que les droits et la sécurité des Arméniens du Haut-Karabagh doivent être discutés dans le cadre d’un format Bakou-Stepanakert (…) Je l’ai dit, et imagine mal comment je peux être plus clair : l’Arménie est prête à reconnaître l’intégrité territoriale de 86 600 km de l’Azerbaïdjan et de notre point de vue l’Azerbaïdjan est prête à reconnaître l’intégrité territoriale de 29 840 km de l’Arménie. S’il y a une compréhension mutuelle avec l’Azerbaïdjan sur ce point, alors la RA oui, reconnait l’intégrité territoriale de 86 600 km de l’Azerbaïdjan avec cette compréhension que l’Azerbaïdjan reconnaît l’intégrité territoriale de 29 840 km de l’Arménie. Deuxièmement, les droits et la sécurité des arméniens du HK doivent être discutés dans le cadre d’un dialogue Stepanakert-Bakou et comme je l’ai dit dans mon discours d’ouverture, il est important pour nous que soient créées des garanties internationales de négociations ».

Réactions aux déclarations du Premier ministre/ S’agissant des déclarations de Pachinian sur l’OTSC, lors d’un point de presse la porte-parole du ministère russe des Affaires etrangères Maria Zakharova a déclaré : « Techniquement, je ne comprends pas comment tout cela est présenté. Cela a été dit à plusieurs reprises. S’il s’agit d’une forme de discours pour faire pression en faveur d’une position sur le retrait de l’Arménie de l’OTSC, nous devons comprendre le danger de la manipulation des mots. Ils ont déjà dit que « l’OTSC peut se retirer de l’Arménie » - on ne sait pas très bien de quoi ils parlent ». En réponse à ça, le Premier ministre arménien a déclaré : « Le représentant officiel du ministère des Affaires étrangères de la Russie ne peut pas être mon interlocuteur, mes interlocuteurs sont le président et le premier ministre de la Fédération de Russie. La représentante du ministère des Affaires étrangères de la Russie respectueuse et amie ne peut pas commenter mes propos, elle ne peut que les prendre en considération ».

S’agissant de la reconnaissance de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan par l’Arménie, le « Président » du Haut-Karabakh Arayik Harutyunian a déclaré : « L’Artsakh n’a pas fait et ne fera pas partie de l’Azerbaïdjan, car telle est la volonté de notre peuple, qui a suffisamment de détermination pour lutter pour ses droits et ses intérêts. Je suis sûr que ceux qui combattent ne seront pas laissés seuls, et non seulement l’ensemble de l’Arménie continuera à soutenir notre lutte, mais il y aura également des partisans précieux sur la scène internationale. Oui, la situation est difficile, mais pas désespérée, et les autorités d’Artsakh prennent et prendront éventuellement des mesures pratiques pour résister aux défis externes et internes ».

L’opposition de la RA a également condamné les déclarations du Premier ministre arménien en faisant appel aux manifestations contre les plans de Nikol Pachinian de signer un accord de paix avec l’Azerbaïdjan.

L’église arménienne a rejoint l’opposition en condamnant également les déclarations du Premier ministre.

Visite du Premier ministre arménien en Russie/ Le 24 mai, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s’est rendu en Russie pour une visite de travail pour participer à la session ordinaire du Conseil économique suprême eurasien à Moscou. Au cours de la session du Conseil, les questions liées au développement de la coopération dans divers domaines dans le cadre de l’UEE ont été discutées. Dans son discours, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a utilisé l’expression « corridor de Zangezur », à laquelle le Premier ministre Pachinian a répondu. « Dans son discours, le président azerbaïdjanais a utilisé une expression qui a été utilisée ces dernières années comme titre pour faire des revendications territoriales contre l’Arménie. Je voudrais noter que cela est utilisé dans le cadre de la mise en œuvre du point 9 de l’accord trilatéral déclaration du 9 novembre 2020. Je voudrais souligner que la Déclaration ne mentionne qu’un seul couloir, et c’est le couloir de Latchine, qui était censé être sous le contrôle des Casques bleus russes, mais qui est malheureusement bloqué illégalement par l’Azerbaïdjan (…) ». Dans le cadre de cette visite le Premier ministre Pachinian s’est entretenu avec le Président de la Russie Vladimir Poutine. Suite à l’entretien le Président russe a déclaré : « Quant aux questions sensibles liées au règlement du conflit du Karabakh, nous en avons à nouveau discuté en tête-à-tête avec le premier ministre Nikol Pachinian. Nous aurons encore l’occasion de discuter, dans un cadre trilatéral, de la question du déblocage des voies de transport. Ces questions sont très importantes et sensibles. Je suis convaincu que si, malgré toutes les difficultés, nous parvenons à résoudre ces questions, ce sera sans aucun doute bénéfique pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et non seulement pour les deux pays, mais aussi pour l’ensemble de la région, car de nombreux États y sont intéressés, et cela contribuera à la normalisation des relations dans toutes les directions, y compris sur le plan politique, en garantissant la sécurité des personnes vivant dans cette région. (…) Vous connaissez notre position concernant notre déclaration trilatérale, concernant le corridor de Latchine. Nous n’avons jamais changé de position à ce sujet. Et vous savez que dans nos discussions avec nos amis arméniens et avec l’Azerbaïdjan, nous avons toujours été fidèles et nous sommes fidèles à cette même position aujourd’hui. Tout doit être conforme à l’esprit et à la lettre de notre déclaration trilatérale. Notre position n’a pas changé. Mais il faut noter que la partie azerbaïdjanaise confirme également que l’Azerbaïdjan n’a aucun changement dans ce sujet, qu’il reconnaît sans équivoque la pleine souveraineté de l’Arménie sur cette région (…) ». Le Premier ministre arménien quant à lui demandé : « Sur le plan régional, bien sûr, nous avons une situation assez tendue au Haut-Karabagh, dans le corridor de Latchine, nous en avons parlé à de nombreuses reprises aujourd’hui. Malheureusement, malgré la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, l’Azerbaïdjan a illégalement bloqué le corridor de Latchine, ce qui a plongé le Haut-Karabagh dans une crise humanitaire. Vous savez que l’approvisionnement en gaz naturel et en électricité du Haut-Karabagh a également été interrompu, bloqué par l’Azerbaïdjan, ce qui aggrave encore la situation humanitaire dans le Haut-Karabagh. L’approvisionnement du Haut-Karabakh en nourriture et en marchandises est devenu compliqué. Bien sûr, les forces de maintien de la paix russes apportent leur soutien dans ce domaine, mais malheureusement, comme je l’ai dit, le blocus du corridor de Latchine a eu lieu en présence des forces de maintien de la paix russes ».

La rencontre entre le Premier ministre arménien, Nikol Pachinan, le Président russe, Vladimir Poutine et le Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a également eu lieu à Moscou. Les parties sont convenues de poursuivre les travaux dans une semaine, en marge de la réunion des Vice-premiers ministres des trois pays.

Vols directs Marseille-Erevan/ Armenia International Airports a annoncé que la compagnie aérienne Transavia commencerait à opérer des vols aller-retour Marseille-Erevan à partir du 27 juin.

Rédaction : Taisya HOVHANNISYAN

Cette revue de presse est une synthèse réalisée à partir de publications arméniennes ou ayant trait à l’Arménie, parues au cours d’une journée définie et constitue un document de travail qui ne saurait en aucun cas exprimer le point de vue de l’Ambassade de France ou des autorités françaises. Toute reproduction de cette revue destinée notamment à une publication électronique, papier, destinée à des tiers, est soumise à autorisation de l’Ambassade de France en Arménie.