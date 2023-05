Le Premier ministre arménien a réussi à le faire. Pourquoi la rencontre entre Pachinian, Aliev et Poutine n’a-t-elle duré que 20 minutes ?

Daniel Ioannisyan, le coordinateur de l’ONG « Union des citoyens informés » sur sa page Facebook, a fait référence à la conversation de Nikol Pachinian, Vladimir Poutine et Ilham Aliev hier lors de la session du Conseil économique eurasien à Moscou.

Ce dernier a remarqué que, selon lui, le destinataire des propos de Nikol Pachinian lors du débat n’était pas tant Aliev que Poutine.

« Pachinian a constamment apporté et montré » que ce que disait Aliev contredit la déclaration tripartite du 9 novembre 2020. Ce faisant, il a souligné à chaque fois que le document signé à la médiation de Poutine ne fonctionnait pas, et que Poutine ne révélait pas son secret à ce sujet.

Comme s’il voulait dire : « Valadimir, tout le monde peut voir que tu n’es pas propriétaire de ce que tu as signé... Montre le contraire ou ne t’énerve pas qu’on aille à Bruxelles-Washington. »

Le Premier ministre arménien devait clairement justifier pourquoi il est inutile de négocier ou de signer quoi que ce soit à Moscou, et il a réussi à le faire publiquement.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les négociations tripartites aient n’aient duré que 20 minutes. Peut-être qu’ils se sont réunis, peut-être que Pachinian (diplomatiquement) a dit : « Latchine, que vous avez tous les deux signé, l’ouvrez-vous ? » Sinon, à quoi ça sert de discuter de quelque chose de nouveau, Vladimir Poutine ?" a conclu Daniel Ioannisyan. Source Armenpress

Krikor Amirzayan