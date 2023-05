La dernière cloche a retenti dans les écoles de l’Artsakh

Aujourd’hui, la dernière cloche a sonné pour les élèves de 9e et 12e années dans toutes les écoles de la République de l’Artsakh. « Artsakhpress » a publié des photos de la façon dont les élèves et enseignants célèbrent le « dernier appel » our « la dernière sonnerie de la cloche » dans l’Artsakh assiégé.



Rappelons que depuis 166 jours, l’Azerbaïdjan a illégalement fermé la seule route reliant la République de l’Artsakh à l’Arménie et au monde extérieur, le corridor de Latchine. Malgré le blocus, la population de l’Artsakh résiste et continue la vie. Les images des jeunes élèves Arméniens de l’Artsakh témoignent de cette résistance. A noter que lors des cérémonies, les portraits de jeunes soldats morts en héros pour la libération de l’Artsakh furent montrés par les élèves et parents.

Krikor Amirzayan