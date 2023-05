La BERD tiendra son assemblée annuelle 2024 à Erevan

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le gouvernement arménien ont signé un protocole d’accord qui jette les bases de l’assemblée annuelle 2024 de la BERD qui se tiendra à Erevan du 14 au 16 mai 2024.

Il s’agira de la 33e assemblée annuelle de la BERD et de l’événement le plus important du calendrier de la Banque. Une partie centrale est la réunion du Conseil des gouverneurs, le plus haut organe de décision de la Banque, qui évalue la performance de la Banque et définit les orientations stratégiques futures, a annoncé la BERD dans un communiqué de presse.

La conférence comprend également le Forum des affaires, un rassemblement de représentants d’entreprises, d’investisseurs, de fonctionnaires et de médias qui participent à des tables rondes et à des événements de réseautage. En outre, l’assemblée annuelle comprend un programme pour la société civile, une réunion des donateurs et d’autres événements auxiliaires.

Le protocole d’accord définit les responsabilités en matière d’organisation, de planification et de réalisation de la réunion annuelle. Les deux parties ont exprimé leur engagement à assurer le succès de l’événement, qui devrait attirer jusqu’à 2 000 participants en Arménie.

Le secrétaire général de la BERD, Kazuhiko Koguchi, a déclaré lors de la signature à Samarkand : « Nous sommes très heureux de signer cet accord aujourd’hui et nous espérons une coopération fructueuse avec les autorités arméniennes. Les préparatifs sont déjà en cours et nous sommes convaincus que l’événement du mois de mai sera un grand succès pour les invités et l’hôte. »

Vahe Hovhannisyan, ministre des finances de l’Arménie a commenté : « Nous sommes ravis d’accueillir l’Assemblée annuelle de la BERD en Arménie en 2024. Cela nous donnera l’occasion de présenter notre pays à un public plus large et d’attirer des investissements d’une importance sans précédent. »

La BERD est l’un des principaux investisseurs institutionnels en Arménie. Depuis le début de ses opérations dans le pays, elle a investi environ 2 milliards d’euros dans 206 projets, soutenant le développement du secteur privé et les secteurs de l’énergie, des infrastructures, des télécommunications et de la finance. Source Armenpress

Krikor Amirzayan