L’Iran et l’Arménie établiront conjointement la zone économique libre de « Meghri-Araxe », qui comprend la zone de libre-échange et industrielle d’Araxe dans la région frontalière du nord-ouest de l’Iran et la ville de Meghri à l’extrême sud de l’Arménie.

Selon Sputnik Armenia, l’information a été donnée par Zohre Bahrebar, le chef du département de coordination du travail avec les organisations financières du Secrétariat des zones industrielles et économiques spéciales de libre-échange du Conseil suprême d’Iran.

« A l’ordre du jour du secrétariat du Conseil suprême des zones industrielles et économiques spéciales de libre-échange figure la création de zones franches conjointes entre l’Iran et les pays cibles. Nous accordons une attention particulière à la mise en œuvre de cette question et poursuivons la formation de telles zones » a déclaré l’agence Fars citant Bahrebar.

Bahrebar a souligné le rôle que l’« Araxe » peut avoir en raison de sa situation géographique. Il est situé dans la zone du corridor de transport international Est-Ouest, qu’il a dit que la plupart des pays d’Asie centrale s’efforcent de créer.

Krikor Amirzayan