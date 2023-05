Une mission suicidaire" Des militants anti-guerre expliquent les défis de la protestation en Azerbaïdjan

Ce reportage a été publié sur le site Meduza et il est écrit par Bashir Kitachayev pour The Beet, une version électronique hebdomadaire de Meduza couvrant l’Europe centrale et orientale, le Caucase et l’Asie centrale. .

Il y a deux ans et demi, le conflit qui oppose depuis des décennies l’Azerbaïdjan et l’Arménie au sujet du Haut-Karabakh a dégénéré en une véritable guerre. Aujourd’hui, les responsables américains et européens exhortent les deux parties à profiter du récent élan diplomatique pour négocier une paix durable. Il est toutefois inquiétant de constater que les appels internationaux demandant à l’Azerbaïdjan d’offrir des garanties de sécurité à la population du Haut-Karabakh, majoritairement d’origine arménienne, sont restés sans réponse. Les experts de Crisis Group préviennent que la crise non résolue du corridor de Latchine, dont Meduza a rendu compte en mars, pourrait non seulement constituer un point d’ignition potentiel pour une « violence majeure », mais aussi mettre en péril l’ensemble du processus de paix. En effet, la récente décision de Bakou d’installer un point de contrôle sur le corridor de Latchine a ravivé les craintes d’un nettoyage ethnique. En Azerbaïdjan, pendant ce temps, les voix de ceux qui s’opposent à la poursuite de l’agression sont pratiquement étouffées. Pour The Beet, le journaliste indépendant Bashir Kitachayev fait le point sur le mouvement anti-guerre en Azerbaïdjan.

Fin septembre 2020, l’Azerbaïdjan a lancé des attaques à travers le Haut-Karabakh, relançant une véritable guerre avec l’Arménie voisine. Les hostilités ont duré six semaines et ont fait près de 3 000 morts parmi les soldats azerbaïdjanais. Mais malgré le grand nombre de victimes et le fait que Bakou ait déclaré une mobilisation partielle, le soutien populaire à la guerre est resté incroyablement élevé en Azerbaïdjan.

Toutes les grandes figures politiques ont fait l’éloge de la guerre. Il n’y a eu aucun rassemblement anti-guerre (ce qui contraste fortement avec les manifestations antérieures en faveur de la guerre), et les personnes qui se sont ouvertement opposées aux combats ont été harcelées et condamnées publiquement. Même les opposants les plus intransigeants du président Ilham Aliev ont dû s’abstenir d’organiser des manifestations.

Parmi eux, Giyas Ibrahimov, militant pour la paix et les droits de l’homme, s’est rendu célèbre en 2016 pour avoir réalisé des graffitis de protestation sur un monument de Heydar Aliev, l’ancien président de l’Azerbaïdjan et le père de l’actuel chef de l’État. Pour cela, Ibrahimov a été condamné à 10 ans de prison sur la base d’une fausse accusation de possession de drogue et a passé trois ans derrière les barreaux. Après sa libération, Ibrahimov a participé à des rassemblements antigouvernementaux et a même mené des piquets de grève solitaires.

Pendant la guerre de 2020, cependant, il n’est pas descendu dans la rue. Selon l’activiste, c’était tout simplement impossible, car la société réagissait négativement à toute manifestation de pacifisme. S’il était sorti pour protester, il aurait souffert non pas de la police, mais des gens ordinaires.

Néanmoins, Ibrahimov s’est publiquement prononcé contre ce qui est devenu la deuxième guerre du Haut-Karabakh : avec d’autres militants, il a signé une déclaration contre la guerre et a exprimé son opposition sur les réseaux sociaux. En réponse, le bureau du procureur général l’a convoqué pour un « entretien éducatif ». « On m’a dit que si je n’étais pas un partisan du nationalisme, il valait mieux que je parte, insinuant que les gens comme moi n’avaient pas leur place dans une société unie par l’idée de la guerre », se souvient M. Ibrahimov.

Ibrahimov est rapidement devenu l’objet de harcèlement et a reçu régulièrement des insultes et des menaces dans des commentaires et des messages privés en ligne. Bien qu’il les considère comme des menaces vides, il décide de quitter la maison le moins possible.

Murad (nom modifié) s’est également opposé à la guerre de 2020. Selon lui, il n’avait aucune envie de « mourir pour les toilettes dorées des élites au pouvoir ». Mais il n’a pas osé participer aux manifestations contre la guerre, en personne ou en ligne, principalement en raison de son appartenance ethnique.

Murad, qui appartient à la minorité Lezgin d’Azerbaïdjan, explique qu’en manifestant ouvertement, il aurait risqué non seulement d’être harcelé ou sermonné par les forces de sécurité, mais aussi d’être arrêté et torturé. « Protester en Azerbaïdjan aurait été pour moi une mission suicide », affirme M. Murad. « Dans mon cas, la conversation tournerait immédiatement autour de l’appartenance ethnique, et je serais alors accusé de séparatisme, de trahison ou de terrorisme. Les autorités exercent toujours des représailles contre les militants ethniques [appartenant] aux peuples indigènes du pays ».

En effet, les militants des minorités ethniques subissent depuis longtemps des pressions en Azerbaïdjan. Le cas de l’activiste et historien Talysh Fakhraddin Abbasov (Aboszoda) n’est qu’un exemple très médiatisé. En 2019, la Russie a extradé Abbasov vers l’Azerbaïdjan, où il a été condamné à 16 ans de prison pour trahison. Lorsqu’Abbasov est mort en prison pendant la guerre de 2020, les autorités azerbaïdjanaises ont déclaré qu’il s’agissait d’un suicide. Peu de temps avant sa mort, Abbasov avait pourtant publié une déclaration dans laquelle il avertissait que sa vie était en danger.

« Le Karabakh est à nous, et il vaut la peine de mourir pour lui ».

Même les principaux partis d’opposition en Azerbaïdjan, malgré les répressions constantes qu’ils ont subies de la part du gouvernement actuel, ont soutenu les combats dans le Haut-Karabakh et continuent de le faire aujourd’hui.

« La majorité de l’opposition azerbaïdjanaise est composée de personnes qui seraient considérées comme d’extrême droite en Occident. Leur rhétorique est presque la même que celle des autorités », explique le sociologue Sergey Rumyantsev, dont les recherches portent sur la transformation pacifique des conflits dans le Caucase.

Rumyantsev est convaincu qu’un mouvement anti-guerre fort n’a pas réussi à émerger en Azerbaïdjan parce que personne n’a proposé d’alternative à la rhétorique militante du gouvernement. Le processus de paix étant en cours depuis des décennies, de nombreuses personnes en Azerbaïdjan sont convaincues que les pourparlers ne donnent pas de résultats. Les autorités azerbaïdjanaises, quant à elles, ont réussi à faire passer les problèmes du pays pour des conséquences du conflit et à rallier la société à la cause de la vengeance de l’« humiliation » de la première guerre du Haut-Karabakh.

Ilham Aliev a très ouvertement partagé son « secret de la réussite » de la guerre lors de la récente conférence [de sécurité] de Munich. Aliev a déclaré qu’il était nécessaire d’éduquer la jeune génération afin qu’elle soit prête à tuer et à mourir au nom de sa terre historique. C’est exactement ce que les autorités azerbaïdjanaises ont fait", explique M. Rumyantsev.

Selon le sociologue, la machine de propagande de guerre de l’État est globale et inclut le système éducatif. « Les manuels d’histoire sont rédigés de manière à inculquer aux enfants la conviction que les Azerbaïdjanais, en tant que nation, sont bien plus anciens que les Arméniens et qu’ils ont des droits historiques sur ces terres », explique-t-il. Les médias azerbaïdjanais dressent également un portrait négatif des Arméniens, qu’ils présentent généralement comme « l’ennemi historique » de l’Azerbaïdjan.

Selon M. Rumyantsev, des décennies de propagande active ont porté leurs fruits. Les citoyens et les hommes politiques peuvent débattre de différents sujets, mais ils sont d’accord sur une chose : « Le Karabakh est à nous, et il vaut la peine de mourir pour lui ». Et tuer des gens n’est pas un problème (bien que le gouvernement ne le dise pas ouvertement), parce qu’ils ne tuent pas des gens, ils tuent des ’ennemis’« , explique le sociologue. »Lorsqu’un soldat apprend toute sa vie les atrocités commises par les Arméniens [contre les Azerbaïdjanais], il arrive déjà à la conclusion que, par exemple, ce n’est pas un crime de couper la tête d’un vieil homme« , ajoute M. Rumyantsev. »La déshumanisation est un élément important du conflit.

« On nous a aussi menti »

L’absence de manifestations contre la guerre en Azerbaïdjan ne signifie pas que les partisans d’un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh n’ont rien fait du tout. Dans les années 2000, des projets de paix visaient à détruire « l’image de l’ennemi » en Azerbaïdjan et en Arménie, ainsi qu’au Nagorny-Karabakh. Ces projets étaient le plus souvent organisés par des chercheurs et des journalistes indépendants, avec le financement d’organisations internationales.

Hamida Giyasbayli, journaliste azerbaïdjanaise et militante des droits de l’homme, participe à de tels projets depuis plus de dix ans. En 2012, Mme Giyasbayli a commencé à collaborer avec le Centre Imagine pour la transformation des conflits, dont elle dirige les travaux en Azerbaïdjan. L’initiative a été créée en 2008 comme une plateforme où les Arméniens et les Azerbaïdjanais pouvaient parler ouvertement des questions les plus sensibles sans se cacher les uns les autres leurs véritables sentiments. Giyasbayli a aidé à organiser des rencontres entre jeunes Arméniens et Azerbaïdjanais dans des pays neutres, le plus souvent en Géorgie.

« La chose la plus intéressante pour moi a été d’organiser des dialogues entre Arméniens et Azerbaïdjanais. Nous avons parlé de l’histoire du conflit et des événements qui ont influencé les relations entre les peuples », se souvient Giyasbayli. « J’ai vu comment les gens [...] trouvaient la force de se dire en face tout ce qu’ils ressentaient, quels problèmes du conflit les gênaient, et de discuter de ce qui pouvait être fait pour y remédier ».

Selon Giyasbayli, ces réunions ont changé les gens et les ont aidés à regarder le conflit d’une nouvelle manière. Un ancien participant, Arpi, est du même avis. « Je me souviens de la discussion sur le pogrom de Sumgait », raconte Arpi, en référence aux émeutes ethniques de 1988 dans une ville située juste à l’extérieur de Bakou (selon les autorités soviétiques, au moins 30 personnes ont été tuées ; d’autres estimations font état de centaines de morts). « L’un des Azerbaïdjanais a déclaré que les Arméniens avaient commis ces actes eux-mêmes. Je lui ai demandé : »Quelle est la logique de cette affirmation ? Êtes-vous si exposés à la propagande que vous ne doutez même pas de cette absurdité ?« . »Au bout d’un certain temps, nous avons commencé à parler du massacre de Khojaly« , poursuit-elle, faisant cette fois référence au massacre d’Azerbaïdjanais perpétré en 1992 par les troupes arméniennes dans la ville de Khojaly au cours de la première guerre du Haut-Karabakh (selon Bakou, plus de 600 civils ont été tués). »J’ai dit qu’en Arménie, nous pensions que les Azerbaïdjanais avaient eux-mêmes commis ces événements. Puis j’ai réalisé l’ironie de la situation. En Arménie, on nous a également menti sur le conflit."

Selon Giyasbayli, de nombreux projets ont dû être fermés en raison d’un manque de financement après que l’Azerbaïdjan a adopté une loi en 2013 qui a renforcé les restrictions sur les donateurs étrangers. (Le Centre Imagine a toutefois pu poursuivre ses activités). À peu près à la même époque, le gouvernement d’Aliev a déclenché une vague de répressions massives à l’encontre des opposants.

Pendant la deuxième guerre du Haut-Karabakh, Giyasbayli s’est installée en Géorgie pour éviter d’éventuelles persécutions et pour échapper à l’euphorie militariste généralisée en Azerbaïdjan. Elle continue d’organiser des réunions pour les jeunes Azerbaïdjanais et Arméniens à Tbilissi.

« J’ai passé 29 jours à l’isolement pour avoir plaidé en faveur de la paix »

Malgré la prévalence de la propagande militariste en Azerbaïdjan et le conflit en cours au sujet du Haut-Karabakh, de plus en plus de gens semblent se lasser de la guerre.

L’Azerbaïdjan investit massivement dans des projets de reconstruction au Nagorny-Karabakh, ainsi que dans l’armement, alors que le niveau de vie des Azerbaïdjanais diminue considérablement. Selon les chiffres officiels, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de manière significative, et la situation réelle pourrait être bien pire. La population, quant à elle, semble commencer à réaliser que la mort de milliers de personnes n’a pas amélioré ses conditions de vie.

Le niveau de soutien à l’attaque de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie en septembre 2022 s’est avéré beaucoup plus faible que pour la deuxième guerre du Haut-Karabakh. Certaines personnalités et certains représentants des partis d’opposition qui avaient soutenu le conflit de 2020 se sont même exprimés contre les attaques, qui visaient le territoire souverain de l’Arménie.

Le mouvement de jeunesse de centre-gauche Démocratie 1918 (D18, en abrégé) a également condamné les hostilités. Ahmad Mammadli, président de D18, a ouvertement accusé le président Aliev d’agression militaire. « Un jour, Ilham Aliev devra certainement répondre devant la cour internationale des crimes commis non seulement contre le peuple azerbaïdjanais, mais aussi contre le peuple arménien. La première tâche de l’Azerbaïdjan démocratique sera de punir ceux qui sèment l’hostilité entre les peuples », a écrit Mammadli sur les médias sociaux au moment des attaques.

La réaction des autorités ne se fait pas attendre. « En plein centre ville, j’ai été agressé par cinq policiers en civil. Ils m’ont fait monter de force dans une voiture civile. Ils voulaient que je supprime ce que j’avais posté sur les médias sociaux. J’ai refusé », se souvient l’homme politique.

Un tribunal a condamné Mammadli à 30 jours de prison pour désobéissance à la police. Au centre de détention provisoire, ils m’ont traité de « traître à la patrie ». J’ai passé 29 jours à l’isolement pour avoir prôné la paix", explique Mammadli.

Le mouvement a même créé une école politique qui organise des conférences et des discussions sur des sujets tels que le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh, les droits des femmes, les droits des LGBTQ+ et le développement d’une économie verte.

Mammadli reste optimiste quant à l’avenir de l’agenda anti-guerre et des initiatives de paix en Azerbaïdjan, mais il note en même temps que la société n’est pas encore prête pour des manifestations de masse. « Nous devons attendre que le mécontentement des gens atteigne son paroxysme », conclut-il.

