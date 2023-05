Sergei Shoigu : L’Occident tente d’intervenir dans la situation autour de l’Artsakh

L’Occident tente par tous les moyens d’intervenir dans la situation créée autour du Haut-Karabakh. C’est ce qu’a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, lors de la réunion à Minsk, capitale de la Biélorussie, du Conseil des ministres de la Défense des pays membres de l’OTSC, informe news.am, citant RIA Novosti.

« Quant à la situation dans la région du Caucase, elle est principalement déterminée par le degré de règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais. Aujourd’hui, la sécurité dans le Haut-Karabakh est assurée par le contingent russe de maintien de la paix. Cependant, l’Occident tente par tous les moyens d’intervenir dans la situation, d’accroître sa présence et de discréditer la politique russe de maintien de la paix », a déclaré M. Shoigu.

Selon lui, l’important pour l’Occident est « de pousser la Russie hors du Caucase du Sud, et non d’assurer la sécurité et la prospérité de la région à long terme ».

La soi-disant « mission civile » de l’Union européenne en Arménie, qui comprend des militaires et des employés des services spéciaux, en est un exemple. Je pense qu’il n’est pas nécessaire d’expliquer ce qu’ils font réellement [en Arménie]« , a déclaré M. Shoigu. »À cet égard, nous considérons qu’il est nécessaire de poursuivre le travail sur la question de l’envoi d’une mission de l’OTSC dans la région", a souligné le ministre russe de la défense.

STEPANAKERT, 25 MAI, ARTSAKHPRESS :