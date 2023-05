Le MAE d’Artsakh envoie des lettres aux ambassadeurs étrangers accrédités en Arménie

Le 24 mai, le ministre des affaires étrangères de la République d’Artsakh, Sergey Ghazaryan, a envoyé des lettres officielles aux chefs des missions diplomatiques étrangères accréditées en République d’Arménie, dans lesquelles il a présenté les préoccupations du gouvernement d’Artsakh concernant les dangers existentiels qui menacent le peuple d’Artsakh, a déclaré le ministère des affaires étrangères de la République d’Artsakh dans un communiqué de presse.

En particulier, la lettre indique que depuis la signature de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, l’Azerbaïdjan a délibérément diffusé des informations erronées sur des activités militaires illégales présumées en Artsakh, y compris le transfert d’armes, tentant ainsi de justifier ses propres actions illégales et d’éventuelles nouvelles attaques contre l’Artsakh, et d’exiger le désarmement de l’armée de défense afin de priver le peuple de l’Artsakh de toute possibilité d’autodéfense.

Elle souligne qu’après la guerre de 44 jours, l’Azerbaïdjan a construit des dizaines de nouvelles installations militaires dans les territoires occupés de l’Artsakh et y a déployé des milliers de militaires. Il a également mené régulièrement des exercices militaires et reconstitué son arsenal, principalement avec des armes offensives, en violation des mécanismes internationaux de contrôle des armements.

La lettre fait également référence au blocus de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan, qui dure depuis plus de cinq mois, et à ses conséquences humanitaires et sécuritaires, y compris l’installation illégale d’un point de contrôle azerbaïdjanais dans le corridor de Lachin, en violation de la Déclaration trilatérale de 2020 et de l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 22 février 2023. Dans ce contexte, le ministre des affaires étrangères a souligné que toute action ou déclaration soutenant les revendications illégales de l’Azerbaïdjan est perçue par les dirigeants de ce pays comme une approbation de leur politique de nettoyage ethnique de l’Artsakh.

Le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh a appelé les acteurs internationaux à exprimer une position ferme et impartiale concernant les actions de l’Azerbaïdjan, et à exhorter ce dernier à s’abstenir de tout nouveau recours à la force ou à la menace de la force, dans le respect de ses obligations internationales. Il a souligné que c’est le moins que la communauté internationale puisse faire pour démontrer son engagement à prévenir les génocides, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité.

STEPANAKERT, 25 MAI, ARTSAKHPRESS :