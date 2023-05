Ankara menace l’Arménie de mesures punitives

Le chemin de la Turquie passe par Chouchi et d’autres territoires occupés de l’Artsakh

Le ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a menacé de prendre des mesures punitives contre l’Arménie « si elle ne corrige pas son erreur », faisant référence à son objection désormais tristement célèbre à un monument récemment inauguré à Erevan en l’honneur des héros de l’opération Némésis.

« L’installation de ce monument est inacceptable [pour la Turquie]. Si l’Arménie ne corrige pas son erreur, nous prendrons des mesures à son encontre », a déclaré M. Cavusoglu, cité par le journal Turkish Star Daily.

Au début du mois, la Turquie a interdit à une compagnie aérienne arménienne de survoler l’espace aérien turc en citant le monument. M. Cavusoglu a déclaré que le monument était un affront aux personnalités turques et azerbaïdjanaises.

Les remarques du ministre turc des affaires étrangères interviennent quelques jours avant le second tour de l’élection présidentielle, qui aura lieu dimanche. Le candidat de son parti, le président Recep Tayyip Erdogan, n’a pas réussi à obtenir une majorité de 50 % lors des élections qui se sont tenues ce mois-ci.

Lors d’un rassemblement de campagne à Kepez, dans la région turque d’Antalyan, M. Cavusoglu a de nouveau attaqué l’Arménie.

« Le chemin de la Turquie passe par Susha (Shushi occupée), Jebrail (Mekhakavan occupée) et Zangezur - une ancienne terre turque où les martyrs ont versé leur sang », a déclaré Cavusoglu, a rapporté jeudi l’agence de presse azerbaïdjanaise APA.

M. Cavusoglu a déclaré que la Turquie moderne défendait non seulement ses intérêts, mais aussi ceux de l’ensemble du monde turc.

Il a également critiqué le rival d’Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, pour ne pas avoir inclus l’Azerbaïdjan dans son plan de transport électoral.

« Aujourd’hui, le premier ministre arménien annonce qu’il est prêt à reconnaître l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, y compris le Karabakh. Qu’est-ce qui vous dérange ? Qu’attendez-vous de l’Azerbaïdjan ? » a déclaré Cavusoglu en s’adressant à Kilicdaroglu.

