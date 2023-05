Un autre fonctionnaire de Gyumri poursuivi pour crime violent

Un membre du conseil municipal de Gyumri affilié au parti arménien au pouvoir, le Contrat civil, a été arrêté jeudi, accusé d’avoir participé à l’enlèvement, à la torture et à l’assassinat par balle d’un homme.

Les autorités chargées de l’application de la loi affirment que le résident de Gyumri, âgé de 50 ans, avait été engagé par un homme d’affaires local, Martin Toroyan, pour des travaux de construction. Elles affirment qu’au début du mois, Toroyan a battu l’ouvrier, l’a jeté dans le chenil de son chien et lui a ensuite tiré une balle dans l’estomac parce qu’il le soupçonnait de vol.

Selon le comité d’enquête, Toroyan, qui est un partisan du contrat civil, a été arrêté à l’aéroport Zvartnots d’Erevan alors qu’il s’apprêtait à fuir vers la Russie. L’homme d’affaires a payé sa caution et a été assigné à résidence bien qu’il soit accusé de tentative de meurtre, de torture et de possession illégale d’armes.

Les forces de l’ordre affirment que le conseiller municipal, Yervand Khanamirian, a tenté de dissimuler le crime avant d’entrer dans la clandestinité.

« Je ne me suis pas caché », a déclaré M. Khanamirian au service arménien de RFE/RL dans un bureau régional du comité d’enquête. Il a refusé de faire d’autres commentaires.

L’avocat de M. Khanamirian, Aramayis Hayrapetian, a rejeté ces accusations « absurdes ». Il a affirmé que son client était poursuivi pour avoir conduit la victime blessée à une clinique locale.

Les enquêteurs affirment que la victime, qui est toujours à l’hôpital, a tenté de cacher sa blessure par balle aux médecins.

Un autre membre du conseil local représentant le parti au pouvoir, Aghasi Matevosian, a été arrêté au début du mois de février, accusé d’avoir agressé un couple russe avec trois autres hommes. Matevosian a été libéré et assigné à résidence à la fin du mois de mars.

Le parti dirigé par le Premier ministre Nikol Pashinian contrôle 11 sièges au sein du conseil municipal, qui en compte 33. Ses membres occupent également un certain nombre de postes clés dans l’administration municipale.