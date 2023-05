Une nouvelle déclaration de Pashinian fait froncer les sourcils

Les dirigeants de l’opposition et d’autres critiques du premier ministre Nikol Pashinian ont été choqués par son affirmation selon laquelle l’Arménie a besoin d’un traité de paix avec l’Azerbaïdjan pour légaliser ses frontières et son existence même en tant qu’État souverain.

M. Pashinian a fait cette déclaration mercredi, alors qu’il défendait son projet de reconnaître la souveraineté azerbaïdjanaise sur le Haut-Karabakh par le biais d’un traité envisageant la reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale des deux États du Caucase du Sud. Il l’a comparé à un certificat de propriété.

« Tout au long de son existence millénaire, l’Arménie n’a jamais eu de certificat de propriété », a-t-il déclaré. « Si nous parvenons à faire ce que nous voulons, nous obtiendrons pour la première fois de notre histoire un certificat de propriété et nous serons non seulement propriétaires de facto mais aussi de jure [du territoire arménien actuel]. »Son primitivisme et son analphabétisme mettent l’Arménie en danger", a déclaré Levon Zurabian, vice-président du Congrès national arménien, le parti de l’ancien président Levon Ter-Petrosian.

M. Zurabian a également déclaré : « Je ne pense pas que les déclarations de M. Pashinian signifient quoi que ce soit, car il ne comprend pas lui-même de quoi il parle ».

Hayk Mamijanian, un législateur de haut rang du bloc d’opposition Pativ Unem, s’est montré plus préoccupé par les conséquences de la « folie » de M. Pashinian.

« Je suis sûr que Pashinian a délibérément permis aux pays voisins qui nous sont hostiles de justifier leur future agression avec la déclaration de Pashinian faite hier », a déclaré M. Mamijanian à la presse jeudi.

L’ancien vice-ministre des affaires étrangères Avet Adonts a également déploré la déclaration « honteuse » de M. Pashinian, affirmant que le premier ministre avait remis en question la légalité de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Arménie, malgré le fait qu’Erevan ait des relations diplomatiques avec pratiquement tous les pays du monde.

« C’est probablement la première fois dans l’histoire qu’un chef d’État qualifie ainsi son propre État et son propre peuple », a déclaré M. Adonts lors d’une interview accordée au service arménien de RFE/RL.

« Nous sommes membres à part entière des Nations Unies depuis notre déclaration d’indépendance en 1991. On ne peut pas adhérer à l’ONU sans un »certificat de propriété« », a-t-il ajouté.

L’ancien diplomate a également balayé l’affirmation de M. Pashinian selon laquelle « plusieurs pays dans le monde pensent qu’ils peuvent nous dire de faire nos bagages et de partir d’ici quand ils le veulent ». Il a fait valoir que même l’Azerbaïdjan n’avait aucune revendication territoriale à l’égard de l’Arménie avant sa victoire dans la guerre de 2020 au Nagorny-Karabakh.

M. Adonts et deux autres vice-ministres arméniens des affaires étrangères ont démissionné en 2021 pour protester contre la politique de M. Pashinian à l’égard de l’Azerbaïdjan.