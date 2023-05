A Washington, on se félicite de la reconnaissance par Pachinian de la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Karabagh

Au fil des déclarations ces derniers jours du premier ministre arménien Nikol Pachinian, les dernières ambiguïtés semblent être levées concernant la disposition de l’Arménie à reconnaître la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh. Le chef du gouvernement arménien a expliqué de manière toujours plus claire et résolue que la reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale par l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le cadre d’un traité de paix, en passait par la reconnaissance de la souveraineté de Bakou sur le Karabagh arménien, dont l’Azerbaïdjan reprendrait donc le contrôle. Cet...