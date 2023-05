L’Arménie absente de la réunion des ministres de la défense des Etats membres de l’OTSC à Minsk

Les mises en garde de la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, pas plus que les propos qui se voulaient lénifiants du ministre russe de la défense Shoïgu, ne semblent avoir infléchi les positions des autorités arméniennes, qui semblent décidées à remettre en cause l’adhésion de l’Arménie à l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire de six ex-Républiques soviétiques (Russie, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghyzstan, Tadjkistan) dirigée par la Russie. Après avoir refusé de participer à de...