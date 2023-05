Nikol Pachinian : L’Azerbaïdjan a également bloqué le gaz et l’électricité du Haut-Karabagh, et vous, Vladimir Poutine, le savez très bien

Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a participé à la 30e session du jubilé du Conseil économique suprême eurasien à Moscou. Les présidents de la Fédération de Russie, du Bélarus, du Kirghizistan et du Kazakhstan ont également pris part à la session restreinte de la réunion.

Le président de l’Azerbaïdjan a participé à la session prolongée en tant qu’invité, et les dirigeants des pays observateurs de l’UEE - l’Ouzbékistan, Cuba, ainsi que le président du Tadjikistan - ont participé à distance.

Dans son discours à la session restreinte, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a affirmé qu’au cours de l’année précédente, la plus forte croissance économique sur le territoire de l’Union économique eurasienne a été enregistrée en Arménie avec 12,6 %. À son tour, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a ajouté qu’au cours des quatre premiers mois de cette année, une augmentation de 12,1% de l’activité économique a été enregistrée en Arménie.

Nikol Pachinian, dans son discours lors de la session prolongée, a spécifiquement déclaré :

« Chers chefs d’État,

Chers membres des délégations,

Je suis heureux de vous accueillir cette année à la première réunion du Conseil économique eurasien.

Permettez-moi de remercier la présidence et le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine lui-même pour l’hospitalité traditionnelle et l’organisation de haut niveau de la trentième session jubilaire du Conseil suprême.

Chers collègues,

Au cours de la petite session, nous avons eu un échange d’idées approfondi sur les questions clés à l’ordre du jour, et je voudrais brièvement aborder certains des problèmes actuels pour l’Union.

Le renforcement du potentiel des économies nationales est conditionné, entre autres, par une approche compétente de la question de la sécurité énergétique.

Comme cela a déjà été mentionné à plusieurs reprises, la mise en œuvre en temps voulu du marché commun du gaz de l’UEE contribuera à la formation de conditions commerciales favorables et mutuellement bénéfiques, garantira la sécurité énergétique, le niveau d’intégration économique et augmentera la compétitivité des pays membres de l’Union États sur le marché international.

Dans ce contexte, la partie arménienne est prête à un dialogue constructif afin de parvenir au plus tôt à un consensus sur les questions non résolues.

Grâce à l’excellent travail accompli par la Commission et les organes compétents des États membres de l’Union, nous avons réussi à enregistrer des progrès significatifs dans l’élaboration du cadre juridique normatif pour la création d’un nouveau format de financement des projets de coopération industrielle.

Le soutien financier de projets coopératifs communs dans le domaine de l’industrie nous permettra de promouvoir des secteurs individuels de l’économie de nos pays.

Dans le même temps, nous considérons que leur développement équilibré est important afin de minimiser les risques impliquant une stagnation ou une diminution de l’activité dans d’autres secteurs des économies des États membres de l’UEE.

Par conséquent, à l’étape de la sélection des projets, il est important de développer des mécanismes qui éliminent ces risques, ce qui nous donnera une perspective à long terme pour de tels projets.

Je voudrais mentionner que l’un des aspects importants de la coopération entre nos pays est la sécurité alimentaire, qui vise à garantir la disponibilité et la qualité des aliments pour la population, ainsi qu’à protéger le marché des produits de mauvaise qualité et dangereux.

Aujourd’hui, la nécessité de former un système collectif pour assurer la sécurité alimentaire s’est considérablement accrue. Je considère comme évidente la nécessité de consolider les efforts des pays de l’UEE dans cette direction.

Il est encourageant qu’en 2022, en utilisant divers formats de coopération, nous ayons fait un effort systématique pour former un partenariat mutuellement bénéfique en dehors de l’Union, comme en témoignent les informations présentées dans les rapports sur les principales orientations de l’activité internationale de l’UEE et les approches de le développement de la coopération commerciale et économique avec les principaux partenaires de l’Union à moyen terme.

Compte tenu de la dynamique élevée du développement de la coopération avec l’Iran, l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange et sa poursuite de la mise en œuvre sont pour nous une priorité dans le cadre de l’élargissement réel de la coopération commerciale avec les pays tiers.

La poursuite des travaux dans des domaines de négociation prioritaires et prospectifs tels que l’Inde et l’Égypte, ainsi que le développement d’un dialogue global sur l’agenda économique et l’approfondissement de la coopération commerciale et économique avec les Émirats arabes unis et l’Indonésie donneront un élan supplémentaire au processus d’intégration de l’Union dans l’économie mondiale.

Malgré les résultats obtenus, sur la base des réalités actuelles, il est nécessaire de créer des mécanismes efficaces d’interaction avec les partenaires des pays tiers, qui conduiront systématiquement à la création des conditions pour le développement durable des économies de nos pays.

Chers participants de la session,

Il est évident que la planification efficace des étapes vers le développement de l’espace économique commun implique un dialogue ouvert entre les entrepreneurs et les représentants des milieux d’affaires.

Dans ce contexte, je voudrais mentionner en particulier la tenue du Forum économique eurasien et, profitant de l’occasion, remercier une fois de plus la partie russe pour ses efforts dans l’organisation d’événements à grande échelle et le développement de sujets de discussion qui couvrent au maximum l’actualité domaines d’interaction dans le cadre de l’Union économique eurasiatique.

La conférence attire des personnalités politiques de premier plan et des dirigeants des sphères commerciales, culturelles et autres des pays membres, devenant une plate-forme clé pour la formation d’idées et de projets prometteurs, de discussions sur des questions d’actualité.

En conclusion, je voudrais une fois de plus confirmer la disposition de la partie arménienne à la mise en œuvre cohérente de projets communs visant à parvenir à des solutions mutuellement acceptables sur les questions importantes de notre association d’intégration.

Merci pour l’attention".

Au cours de la session, les questions liées au développement de la coopération dans divers domaines dans le cadre de l’UEE ont été discutées.

Dans son discours, le président azéri Ilham Aliev a utilisé l’expression « corridor de Zangezur », à laquelle le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a répondu : "Dans son discours, le président azéri a utilisé une expression qui a été utilisée ces dernières années comme titre pour revendiquer des territoires en Arménie. Je précise que cela est utilisé dans le cadre de la mise en œuvre du point 9 de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020.

Je voudrais souligner que la Déclaration ne mentionne qu’un seul couloir, et c’est le couloir de Latchine, qui était censé être sous le contrôle des Casques bleus russes, mais qui, malheureusement, a été illégalement bloqué par l’Azerbaïdjan. D’autre part, je tiens à confirmer que la République d’Arménie est prête à débloquer toutes les liaisons de transport et économiques et les communications dans la région qui traversent le territoire de la République d’Arménie - nous l’appelons le « carrefour arménien » et nous sommes prêts à ouvrir des communications régionales dans le cadre de la souveraineté et de la juridiction des pays qu’ils traversent. Je veux dire les transports et les communications économiques mentionnés au point 9 de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020 et la déclaration tripartite du 11 janvier 2021. »

Le Premier ministre Nikol Pachinian a souligné que ceux qui connaissent le texte de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020 savent qu’il n’y a qu’une seule utilisation du mot « corridor » dans celui-ci. "Et dans ce contexte, ce mot a une signification particulière, et c’est le corridor de Latchine, qui, je le répète, selon la déclaration tripartite, devrait être sous le contrôle de la Fédération de Russie et assurer une liaison entre le Haut-Karabakh et l’Arménie. . Mais, malheureusement, en présence de casques bleus russes, l’Azerbaïdjan a illégalement fermé ce couloir. D’autre part, je voudrais confirmer que l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont mis d’accord sur la reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale de l’autre. Et sur cette base, oui, on peut dire que nous allons plutôt bien dans le sens d’une normalisation de nos relations.

Dans ce contexte, je voudrais également mentionner une question très importante, la question des droits et de la sécurité du peuple du Haut-Karabakh dans le cadre du mécanisme international. J’espère que bientôt un dialogue constructif normal entre Bakou et Stepanakert commencera" a déclaré le Premier ministre arménien.

Se référant à la déclaration d’Aliev selon laquelle la Russie soutient également le corridor de Zanguezur, Nikol Pachinian a noté : "Il est très intéressant de savoir que la Russie soutient le projet que vous avez mentionné. Pour être honnête, c’est la première fois que j’en entends parler.

Je sais que la Russie soutient l’ouverture de tous les transports et communications économiques dans notre région. Vous avez dit « route de Latchine », mais selon notre déclaration tripartite, la « route de Latchine » n’existe pas, il y a un corridor qui, selon la déclaration tripartite que nous avons signée à trois, devrait être sous le contrôle des forces russes de maintien de la paix, c’est-à-dire que dans ce couloir, il n’y a personne d’autre que personne ne devrait avoir le contrôle. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan