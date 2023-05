Le document du 9 novembre 2020 ne mentionne qu’un seul corridor, et c’est le corridor de Latchine affirme Nikol Pashinyan à Aliev

La déclaration tripartite du 9 novembre 2020 ne mentionne qu’un seul corridor, et c’est le corridor de Latchine. Selon « Armenpress », le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, l’a annoncé lors de la session prolongée du Conseil suprême de l’UEE, faisant référence à l’expression dite du « corridor de Zangezur » du président de l’Azerbaïdjan.

"Dans son discours, le président de l’Azerbaïdjan a utilisé une expression qui, ces dernières années, sert de titre pour présenter une revendication territoriale contre l’Arménie. Il est utilisé dans le cadre de la mise en œuvre du point 9 de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020. Je tiens à souligner que la déclaration ne mentionne qu’un seul corridor, et il s’agit du corridor de Latchine, qui était censé être sous le contrôle des casques bleus russes, mais qui, malheureusement, est illégalement bloqué par l’Azerbaïdjan » a déclaré le Premier ministre arménien.

Nikol Pachinian a assuré que la partie arménienne était prête à débloquer toutes les liaisons économiques et de transport dans la région. Il a noté que l’Arménie est prête pour l’ouverture de la communication régionale dans le cadre de la souveraineté et de la juridiction des pays sur le territoire desquels elle passe.

Le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a également affirmé que les conditions sont créées dès 1991 pour la reconnaissance des frontières conformément aux accords conclus, ces conditions laissent espérer qu’il sera possible de parvenir à un accord approprié entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, y compris en ce qui concerne les communications de transport.

« Je pense que nous pouvons discuter de tout cela lors de la réunion tripartite d’aujourd’hui » a déclaré Vladimir Poutine.

Le président russe a exprimé l’espoir qu’il sera possible de s’entendre sur ce qui est clairement dans l’intérêt de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan et du développement économique de toute la région. Il a exprimé l’espoir qu’il sera discuté en détail lors de la réunion tripartite.

Le président de l’Azerbaïdjan, à son tour, a assuré qu’ils n’avaient aucune revendication territoriale contre l’Arménie. Se référant au terme « couloir » qu’il a lui-même utilisé, Aliev a déclaré : « Le nom corridor ne signifie en aucun cas empiètement sur le territoire de qui que ce soit. C’est un terme international. »

Aliev a ajouté que « les personnes qui connaissent la terminologie internationale ne lui accorderaient pas l’importance que lui accorde le Premier ministre arménien ».

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a également répondu. "Tous ceux qui connaissent la déclaration tripartite du 9 novembre 2020 savent qu’il n’y a qu’un seul cas d’utilisation du mot couloir dans cette déclaration. Dans ce contexte, le mot a une signification particulière, et il s’agit du corridor de Latchine, qui, je le répète, selon la déclaration tripartite, devrait être sous le contrôle de la Fédération de Russie et assurer la liaison entre le Haut-Karabakh et l’Arménie. »

Krikor Amirzayan