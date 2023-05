Le festival de la tonte des moutons aura lieu à Khot près de Tatev dans le Syunik au sud de l’Arménie, avec compétitions, cuisine, chants et danses

Après une interruption de trois ans, le Festival de la tonte des moutons aura lieu cette année dans la région de Syunik au sud de l’Arménie. Lors de la conférence de presse tenue dans la salle de presse d’« Armenpress », Alla Ghazaryan, coordinatrice du Festival de la tonte des moutons, a indiqué que le festival se tiendrait le 10 juin dans le village de Khot de la communauté de Tatev de la région de Syunik. Il est détenu par la société « D Ranch » avec l’ONG « Strategic Development Agency ». Cette année le festival est soutenu par le Comité du Tourisme.



"L’organisation de telles fêtes dans les régions d’Arménie est très importante pour diversifier les produits touristiques et assurer les flux touristiques dans les régions. Notre objectif est également de rendre visibles et reconnaissables la culture locale, les traditions, les produits locaux de la région de Syunik, ainsi que de donner aux habitants de la région la possibilité de générer des revenus » a déclaré Alla Ghazaryan.



Cette année le festival aura un programme très intéressant, de nombreuses surprises sont prévues. Le programme du festival comprendra la tonte traditionnelle des moutons à la main. Le concert du groupe « Good Eli » est prévu, il y aura une exposition de costumes arméniens du centre culturel « Teryan », une présentation du processus « de la laine au tapis », une foire-exposition, des concours, etc.

"Cette année, nous nous attendons à un grand flux de visiteurs, en particulier parmi la communauté russe en Arménie, il y a un grand intérêt. Nous recevons régulièrement des demandes et des appels de la communauté russe concernant la date et le format du festival » a déclaré Alla Ghazaryan, ajoutant que les entreprises de tourisme nationales sont également intéressées par le festival et l’incluent dans leurs forfaits.

