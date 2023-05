Le HDP pro-kurde confirme son soutien à Kiliçdaroglu

Le parti de gauche prokurde HDP a confirmé jeudi son soutien au rival du président Erdogan, l’opposant Kemal Kiliçdaroglu, avant le second tour de la présidentielle en Turquie dimanche. Recep Tayyip Erdogan, arrivé en tête le 14 mai, ne cesse d’attaquer son rival en le traitant de « terroriste » en raison de l’appui du HDP pro-Kurde, contraignant Kiliçdaroglu à une contre-attaque à droite toute. « Nous ne renonçons pas à la transformation vers la démocratie, la justice, le bien-être et la liberté », a indiqué Mithat Sancar, l’un des co-présidents du HDP devant la presse. « Erdogan n’a jamais été une option pour nous », a ajouté une autre, Pervin Buldan qui a appelé les partisans du HDP à se rendre aux urnes pour mettre fin

au « régime d’un seul homme ».

Le gouvernement s’applique à lier le HDP au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), groupe armé qualifié de « terroriste » par Ankara et ses alliés occidentaux.

Recep Tayyip Erdogan, qui a recueilli 49,52% des voix au premier tour le 14 mai contre 44,9% pour son rival Kemal Kiliçdaroglu, dénonce à longueur de meetings et d’interventions cette collusion supposée entre les deux mouvements

afin de discréditer M. Kiliçdaroglu.

Le HDP avait apporté son soutien à M. Kiliçdaroglu au premier tour et renoncé à présenté un candidat propre à la présidentielle, malgré la présence du Bon Parti, nationaliste, parmi les six partis de la coalition de l’opposition.

Kemal Kiliçdaroglu a également annoncé mercredi un accord avec un micro parti xénophobe et anti-kurde en vue du second tour, critiqué le HDP.

Sous le coup d’une menace d’interdiction, le parti pro-kurde avait présenté le 14 mai des candidats aux élections législatives sous la bannière du Parti de la gauche verte qui a remporté 61 sièges, soit la troisième force politique du pays.

