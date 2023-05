Le ministre russe de la Défense a souligné l’importance de la participation de l’Arménie aux manœuvres de l’OTSC

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a souligné l’importance de la participation de la partie arménienne aux mesures conjointes d’entraînement opérationnel et au combat dans le cadre de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC). Information de l’agence TASS.

« L’Arménie est membre de notre organisation, notre alliée. Nous sommes intéressés à établir la paix et faisons tout notre possible pour stabiliser la situation en Transcaucasie. Parallèlement à cela, je voudrais particulièrement souligner l’importance de la participation de la partie arménienne aux mesures conjointes d’entraînement opérationnel et de combat dans le cadre de l’OTSC » a déclaré Sergueï Choïgou, s’exprimant lors de la réunion du Conseil des ministres de la Défense de l’OTSC. États membres qui s’est tenue aujourd’hui à Minsk.

Krikor Amirzayan