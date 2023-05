La communauté arménienne d’Istanbul a porté plainte contre l’imam turc qui a insulté les Arméniens

Simon Chekem, l’avocat de la communauté arménienne d’Istanbul, a porté plainte auprès du parquet contre l’imam turc qui a insulté les Arméniens.

Selon Factor.am, les médias turcs écrivent à ce sujet. L’imam turc Murad Gundoğdu, qui travaille à la mosquée Jebeji dans le quartier de Sultangazi à Istanbul, lors de son sermon du vendredi, a appelé à « préparer les armes » dans la nuit du second tour de la présidentielle du 28 mai.

« Préparez vos armes, préparez vos armes dans la nuit du 28 mai. Mes deux armes sont complètement chargées. Pourquoi en souffrons-nous (l’opposition) ? Qu’est-ce que ce pays a souffert d’eux pendant 80 ans, des rejetons Arméniens ? » a-t-il dit.

Après cet incident, la Direction des affaires religieuses a annoncé qu’elle avait ouvert une enquête. Me Simon Chekem a exigé de punir l’imam pour avoir semé la haine et la discrimination parmi le peuple.

« Ces propos tenus par le suspect concernant mon origine ethnique arménienne, dont je suis membre, ont entraîné la société dans la discrimination et incité le peuple à la haine et à l’inimitié. La discrimination ouverte, le discours de haine sont des crimes » déclare la plainte de Chekem.

Krikor Amirzayan