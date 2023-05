Avec la Coupe d’Italie, Henrikh Mkhitaryan a remporté le 21e titre

L’ancien capitaine de l’équipe nationale d’Arménie, le milieu de terrain de l’Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan (34 ans) est devenu mercredi soir au stade Olympique de Rome, vainqueur de la Coupe d’Italie pour la première fois. L’Arménien a remporté le 21e titre de sa carrière.

Henrikh Mkhitaryan est devenu quadruple champion d’Arménie, double vainqueur de la Super Coupe et vainqueur de la Coupe une fois de plus avec Pyunik d’Erevan.

Au Chakhtar Donetsk, Mkhitaryan est devenu trois fois champion d’Ukraine, trois fois vainqueur de la Coupe d’Ukraine et a remporté la Super Coupe une fois.

Avec Borussia Dortmund, Henrikh Mkhitaryan est devenu le vainqueur de la Super Coupe d’Allemagne.

Avec Manchester United, il a remporté la Coupe de la Ligue anglaise, la Super Coupe d’Angleterre, la Coupe de la Ligue Europa en 2017.

À l’AS Roma, Henrikh Mkhitaryan a remporté la Coupe de la Ligue de conférence de l’UEFA la saison dernière.

Ainsi avec l’Inter Milan, cette année, il est également devenu le vainqueur de la Super Coupe d’Italie.

L’Inter Milan a atteint la finale de la Ligue des champions et le 10 juin, son équipe affrontera le champion anglais Manchester City à Istanbul. H. Mkhitaryan sera le premier représentant de l’Arménie en finale de la Ligue des champions.

Krikor Amirzayan