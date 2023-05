« Je demande au peuple de la République d’Arménie de prouver de manière active et décisive que l’Artsakh ne peut être reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan et que vous continuez à soutenir ce morceau le plus important de la patrie arménienne unie. » Arayik Harutyunyan s’est adressé aux Arméniens vivant en Arménie et dans la diaspora.

Le 23 mai, dans son discours au public, le président de la République d’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a déclaré qu’après tout, l’Artsakh est la patrie de tous les Arméniens, avec sa signification unique à la fois pour l’État arménien et pour la nation arménienne.

"Le peuple arménien est le maître de la République d’Arménie et c’est à lui qu’il revient de décider des questions les plus importantes à l’échelle nationale.

A nos compatriotes de la diaspora, de se débarrasser du sentiment de déception, d’impuissance et d’indifférence, et d’exiger des gouvernements des pays de citoyenneté et de la République d’Arménie des mesures pratiques pour garantir le droit à l’autodétermination et à la sécurité de l’Artsakh. Nous attendons de chaque personne et organisation arménienne de la diaspora qu’elle prenne toutes les mesures possibles pour soutenir l’Artsakh et freiner les activités criminelles de l’Azerbaïdjan. La diaspora arménienne dispose d’un énorme potentiel inexploité, capable d’assurer un succès sérieux dans les questions qui sont fatales pour la Mère Patrie’’.