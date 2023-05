« L’Azerbaïdjan a tenté et tente toujours de compenser l’absence d’arguments juridiques pour ses revendications sur le Haut-Karabakh par l’agression »

Dans une interview exclusive avec « Artsakhpress », l’ambassadeur en mission spéciale du Président de la République d’Artsakh, Masis Mayilian, a parlé des problèmes de méthodologie du processus de négociation pour le règlement du conflit de l’Artsakh, des actions terroristes de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh, des mesures prises par la communauté internationale pour neutraliser ces manifestations et d’autres questions à l’ordre du jour liées à la question de l’Artsakh.

ARTSAKHPRESS : M. Mayilian, au fil des ans, vous avez parlé à plusieurs reprises de la nécessité de changer la méthodologie du processus de négociation, soulignant que la méthodologie actuelle conduirait tôt ou tard à des tentatives de résolution du conflit par la force. Que vouliez-vous dire et qu’est-ce qui, à votre avis, aurait dû être changé ?

Ce que je voulais dire, c’est que la base du règlement devrait s’attaquer à la cause profonde du conflit, à savoir le statut de l’Artsakh, plutôt qu’à ses conséquences, en particulier la question des territoires. Pour une raison quelconque, de nombreuses personnes oublient le fait qu’à l’époque où le mouvement Karabakh a commencé, qui s’est ensuite transformé en conflit Azerbaïdjan-Karabakh, parce que l’Azerbaïdjan a d’abord essayé de noyer la volonté du peuple Artsakh dans le sang, il n’y avait pas de question de territoires, ni de problème de réfugiés ou de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Ces questions sont apparues plus tard, à la suite de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan. Ce que je veux dire, c’est qu’il est nécessaire de formuler correctement les relations de cause à effet du problème de l’Artsakh.

La question de la détermination de la partie qui a provoqué la violence est également fondamentale. Il est bien connu que l’Azerbaïdjan a reçu la reconnaissance internationale à condition d’accepter le statut contesté du Haut-Karabakh et de s’engager à résoudre ce différend de manière pacifique. Mais immédiatement après son adhésion à la CSCE/OSCE, l’Azerbaïdjan a violé cet engagement et a déclenché une guerre contre le Haut-Karabakh. La défaite dans cette guerre a créé un nouveau statu quo et une ligne de contact internationalement reconnue entre les parties au conflit.

Malheureusement, l’agression de l’Azerbaïdjan n’a jamais fait l’objet d’une condamnation internationale appropriée. Néanmoins, au cours des négociations, les autorités de l’Arménie et du Haut-Karabakh ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté de reconsidérer la ligne de contact. Cette volonté était conditionnée par la fourniture de garanties internationales inviolables de non-reprise des hostilités jusqu’au règlement complet du conflit par la détermination du statut final du Haut-Karabakh.

L’Azerbaïdjan justifie toutes ses actions agressives en alléguant qu’il agit sur le territoire souverain internationalement reconnu de l’Azerbaïdjan : il n’a pas d’autres arguments pour justifier ses actions illégales et inhumaines. Il est donc nécessaire que les pays qui ont reconnu la souveraineté de l’Azerbaïdjan se rendent compte que l’Azerbaïdjan justifie ses actions inhumaines par le fait de leur reconnaissance. Par conséquent, les décisions internationales adoptées à la hâte après l’effondrement de l’Union soviétique ont encouragé la poursuite en toute impunité des actions illégales contre le peuple du Haut-Karabakh. Personne ne doit oublier qu’après avoir reçu cette reconnaissance, l’Azerbaïdjan a assumé la responsabilité et l’engagement international de résoudre les différends de manière pacifique. On sait depuis longtemps ce que valent les promesses de l’Azerbaïdjan, mais personne ne semble se précipiter pour lui demander des comptes.

Dans vos messages sur Facebook, vous avez qualifié le blocus de l’Artsakh de manifestation du terrorisme. Les actions de l’Azerbaïdjan relèvent-elles de la définition classique du terrorisme ?

Les actions des dirigeants azerbaïdjanais, qui retiennent en otage 120 000 résidents de l’Artsakh, ainsi que les demandes politiques et commerciales formulées par le Bakou officiel pour leur libération, constituent, selon le droit international, une forme de guerre et une manifestation de terrorisme international. Cela signifie que la réponse internationale doit également être adéquate et suivre la logique de confrontation et de punition de l’agression et du terrorisme international.

Selon vous, que devrait faire la communauté internationale pour contrer une telle manifestation du terrorisme ?



Pour contrer la menace du terrorisme, le droit international et la pratique internationale prévoient des actions conjointes des services répressifs des États visant à lutter contre le terrorisme international. Étant donné que le blocus illégal de la République d’Artsakh dure depuis assez longtemps et que le peuple d’Artsakh est confronté à une menace réelle de nettoyage ethnique, la communauté des États devrait envisager toutes les options possibles, y compris le recours à la force dans le cadre de la coopération internationale antiterroriste, au nom de la sauvegarde de 120 000 civils. La communauté des États peut être encline à cette option, et il existe une base juridique solide pour cela, à savoir les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour internationale de justice, ainsi que la Déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 signée, mais violée de manière flagrante par l’Azerbaïdjan.

M. Mayilian, passons à une nouvelle et très dangereuse aventure de relations publiques de l’Azerbaïdjan. Le président Aliyev promeut désormais le discours suivant : « malgré 30 ans d’occupation, l’Azerbaïdjan est prêt à signer un traité de paix avec l’Arménie ». Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour comprendre ses objectifs profonds, qui consistent à faire porter à l’Arménie le fardeau du péché mortel, en positionnant le traité de paix comme une manifestation de la bonne volonté de l’Azerbaïdjan. Comment contourner ce piège ?



Cette propagande et d’autres du même type poursuivent un objectif principal : humilier et soumettre le peuple arménien afin qu’il reconnaisse les réalités de l’après-guerre et accepte toutes les exigences de Bakou. L’Azerbaïdjan tente d’obtenir la signature d’un traité de paix avec l’Arménie à ses propres conditions et de légitimer ainsi les résultats de la guerre criminelle de 2020. L’Azerbaïdjan considère la paix dans ces conditions comme une condition préalable à l’annexion du territoire du Haut-Karabakh et au déplacement de la population arménienne de ce territoire, ainsi que comme une chance d’obtenir un maximum de concessions de la part de l’Arménie.

Cependant, la réalité est différente. En reconnaissant en 1992 l’existence du problème de la détermination du statut du Haut-Karabakh, l’Azerbaïdjan a en fait admis devant la communauté internationale le fait que la République d’Azerbaïdjan n’avait aucune juridiction sur le Haut-Karabakh. Le seul droit que l’Azerbaïdjan a reçu de la communauté internationale au moment de la reconnaissance de sa souveraineté était le droit de participer aux négociations visant à déterminer le statut du Haut-Karabakh dans le cadre d’une conférence internationale sous les auspices de la CSCE. Le même droit a d’ailleurs été reconnu à l’Arménie. Pour obtenir ce droit, l’Azerbaïdjan s’est engagé au niveau international à résoudre le conflit de manière pacifique.

L’Azerbaïdjan a violé ses obligations internationales et a commis une agression contre la République du Haut-Karabakh afin d’établir un contrôle sur son territoire. Suite aux actions de contre-offensive de l’armée de défense de la République du Haut-Karabakh, visant à réprimer l’agression azerbaïdjanaise, l’Azerbaïdjan a non seulement échoué à établir son contrôle sur la République du Haut-Karabakh, mais a également perdu une partie de ses territoires. Ainsi, la population de l’ancienne RSS d’Azerbaïdjan a été divisée selon des critères ethniques et s’est déplacée vers des territoires contrôlés par les troupes de leurs propres États. En d’autres termes, il y a eu une délimitation ethno-territoriale. En fait, deux entités indépendantes ont été formées sur le territoire de l’ancienne RSS d’Azerbaïdjan : la République du Haut-Karabakh et la République d’Azerbaïdjan. Le 12 mai 1994, un accord de cessez-le-feu a été signé entre la République d’Azerbaïdjan et la République du Haut-Karabakh, avec la participation de la République d’Arménie. À l’issue des négociations d’après-guerre en 1994, les parties sont parvenues à un accord visant à établir un contrôle politico-militaire dans la zone de conflit par leurs propres forces armées, sans l’implication de troupes de maintien de la paix de pays tiers. La question de la démarcation territoriale entre les parties a été inscrite à l’ordre du jour des négociations internationales sur la détermination du statut du Haut-Karabakh sous les auspices de la CSCE.

Le régime de contrôle des territoires contrôlés par la République du Haut-Karabakh n’a fait l’objet d’aucune évaluation pendant toute la durée des négociations. Il a seulement été proposé de transférer à l’Azerbaïdjan certains territoires entourant l’ancienne région autonome du Haut-Karabakh (NKAO), à condition que l’Azerbaïdjan s’engage à déployer des forces internationales de maintien de la paix dans ces territoires et à reconnaître un statut intérimaire à la République du Haut-Karabakh jusqu’à ce que son statut politique définitif soit déterminé.

L’Azerbaïdjan a accepté de mener des négociations sur la base de ces principes. Cependant, en 2020, le Bakou officiel a de nouveau violé ses obligations et a commis une nouvelle agression contre l’Artsakh. À la suite de la guerre, l’Azerbaïdjan tente de remplacer le concept du problème du Haut-Karabakh par la thèse de « 30 ans d’occupation du territoire de l’Azerbaïdjan par l’Arménie » (d’ailleurs, aucune des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU mentionnées à plusieurs reprises par l’Azerbaïdjan ne fait référence à l’occupation des territoires de l’Azerbaïdjan par l’Arménie). De plus, l’Azerbaïdjan a lui-même violé ces résolutions en refusant de cesser les hostilités, ce qui lui a fait perdre des territoires supplémentaires.

Aujourd’hui, les habitants de l’Artsakh, que l’Azerbaïdjan a isolés du monde extérieur par un blocus et leur a présenté un ultimatum de « réintégration dans la société azerbaïdjanaise », les appelant hypocritement « citoyens de l’Azerbaïdjan », sont contraints d’accepter la citoyenneté azerbaïdjanaise. En fait, l’Azerbaïdjan n’a toujours pas d’autorité sur le peuple et le territoire de la République du Haut-Karabakh, comme c’était le cas tout au long de son indépendance. L’Azerbaïdjan est bien conscient que le peuple du Haut-Karabakh n’a pas participé à la formation de l’Azerbaïdjan moderne et de sa constitution. Pour cette raison, la citoyenneté azerbaïdjanaise ne peut être accordée aux habitants de l’Artsakh.

En réalité, l’Azerbaïdjan cherche à obtenir le refus de l’Arménie de soutenir l’indépendance de l’Artsakh et à commettre un nettoyage ethnique afin d’annexer le territoire du Haut-Karabakh. L’Azerbaïdjan a également mis en avant le concept d’« occupation de 30 ans du territoire de l’Azerbaïdjan » afin que la communauté internationale n’interfère pas dans la mise en œuvre de ces plans.

Ce n’est pas un hasard si, au niveau international, l’Azerbaïdjan a tenté d’introduire la thèse de la « garantie de la justice pour les crimes de guerre graves et les crimes contre l’humanité ». Une fois de plus, le concept des droits est remplacé - 150 000 Arméniens de l’Artsakh sont privés de leurs droits qui doivent être respectés et sont attribués aux mythiques 4 000 Azerbaïdjanais disparus. Il convient de tenir compte du fait que ce concept, sous couvert des intentions de l’Azerbaïdjan d’intégrer les Arméniens dans la société azerbaïdjanaise, a récemment été rendu public au niveau du ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères lors du sommet du Conseil de l’Europe à Reykjavik. Cela signifie que l’Azerbaïdjan a l’intention de continuer à ignorer ouvertement toute exigence à son égard et à imposer ses caprices au monde entier.

Pouvons-nous donc affirmer que l’Azerbaïdjan n’a pas d’arguments légitimes pour justifier ses revendications sur l’Artsakh ?

Non, et il n’en a jamais eu. Il ne s’agit que de falsifications assaisonnées de chantage, d’usage et de menace de la force.