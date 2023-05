L’Arménie améliore son score de démocratie dans le rapport Nations in Transit 2023

L’Arménie a amélioré son score de démocratie de 3,04 à 3,11 dans le rapport Nations in Transit 2022, publié par Freedom House. Selon le rapport, en 2023, les scores de démocratie ont baissé dans 11 des 29 pays du rapport, et 7 pays ont connu des améliorations.

L’Ukraine, la Moldavie et l’Arménie ont régulièrement amélioré leurs institutions démocratiques au cours des dernières années, grâce à l’activisme civique et à des élections conséquentes, indique le rapport.

La Freedom House fait référence à l’agression autoritaire dans le Caucase, notant qu’en 2020, l’armée azerbaïdjanaise a repris des parties du Haut-Karabakh, et qu’après 2020, le régime du président Ilham Aliev en Azerbaïdjan a continué à poursuivre ses ambitions territoriales par des moyens militaires.

« Il a lancé une incursion majeure dans la République d’Arménie en 2022 et, au début de 2023, il a isolé davantage les Arméniens de souche restés dans le Haut-Karabakh en bloquant une liaison routière cruciale sous prétexte de »protestations environnementales« », note la Freedom House.

« L’expansion du contrôle de Bakou sur le Haut-Karabakh et certaines parties de l’Arménie éliminerait les libertés et la sécurité des populations locales de la même manière. Les gouvernements démocratiques ne doivent pas ignorer le danger. Ils doivent prendre toutes les mesures possibles pour soutenir la démocratie arménienne et assurer la protection de tous ceux qui vivent sous le joug ou l’occupation de l’Azerbaïdjan ou qui les fuient », ajoute l’organisation.