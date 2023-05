L’Arménie est en pourparlers avec plusieurs partenaires pour la construction d’une nouvelle centrale électrique

Une délégation arménienne se rendra prochainement aux États-Unis pour étudier les capacités des réacteurs nucléaires modulaires sur le terrain, a déclaré le Premier ministre Nikol Pachinian lors de la séance de questions-réponses à l’Assemblée nationale.

Cette déclaration intervient après qu’un haut fonctionnaire du département d’État a déclaré que les États-Unis envisageaient la possibilité de construire de « petits réacteurs nucléaires modulaires » dans plusieurs pays d’Eurasie, dont l’Arménie.

« Dans un certain nombre de pays, dont l’Arménie, nous évaluons la faisabilité de petits réacteurs nucléaires modulaires construits avec la technologie américaine, qui pourraient faciliter une plus grande indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et de la RPC », a déclaré Maria A. Longi, coordinatrice du Bureau de la coordination de l’assistance américaine à l’Europe, à l’Eurasie et à l’Asie centrale, lors d’une audition de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants consacrée à l’Europe.

Le gouvernement a un plan pour développer les capacités nucléaires du pays, a déclaré Nikol Pachinian.

« Malheureusement, il y a une date limite après laquelle la centrale nucléaire de Metsamor ne pourra plus être exploitée. Nous menons actuellement des négociations actives avec plusieurs partenaires sur la construction d’une nouvelle centrale », a-t-il déclaré, ajoutant que ces discussions sont menées avec la Fédération de Russie, les États-Unis et des pays tiers.

« Nous sommes en train d’évaluer laquelle de ces options est la plus avantageuse sur le plan économique. Nos experts en énergie analysent la capacité dont nous avons le plus besoin », a déclaré le Premier ministre Pachinian.

« La différence est que les réacteurs modulaires peuvent avoir une capacité inférieure, c’est-à-dire que nous pouvons construire un module, puis en ajouter d’autres », a-t-il ajouté.

« D’autres propositions sont quelque peu problématiques car elles envisagent la construction de centrales d’une capacité de 1 000 MWt, alors que les experts affirment qu’il est difficile d’intégrer 1 000 mégawatts dans notre système énergétique », a ajouté le Premier ministre.

« Bien entendu, les réacteurs modulaires posent également des problèmes, et nous devons déterminer lequel est le plus avantageux d’un point de vue économique », a déclaré Nikol Pachinian.