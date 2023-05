Les réunions avec l’Azerbaïdjan à Washington, Bruxelles et Moscou incitent à un optimisme prudent

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a annoncé que les réunions avec l’Azerbaïdjan tenues à Washington, Bruxelles et Moscou donnaient des raisons de faire preuve d’un optimisme prudent, rapporte ARMENPRESS. Lors de la séance de questions-réponses entre le Parlement et le Cabinet, Mirzoyan a déclaré que, bien entendu, il n’y a pas d’articles sans importance dans le projet de traité de paix, mais si l’on regroupe et divise les articles, une partie concerne des questions vitales, l’autre partie est plus complémentaire, ou sont des arrangements qui découlent des arrangements principaux.

Il a noté qu’il était plus facile de parvenir à un consensus et à une compréhension mutuelle concernant ce deuxième groupe.

"Il a été possible de parvenir à un accord sur plusieurs articles de ce type lors des négociations précédant celles de Washington. Lors des négociations de Washington, deux articles supplémentaires ont été ajoutés aux articles déjà convenus. D’une manière générale, rien n’est finalement convenu tant que tout n’est pas convenu. Il y a un autre groupe d’articles où cette compréhension mutuelle et la recherche d’un dénominateur commun sont visibles, et il y a un troisième groupe, et malheureusement ce troisième groupe traite des questions les plus vitales, où les parties sont très loin de parvenir à un accord, mais je peux dire que jusqu’à aujourd’hui, les trois derniers cycles de négociations me donnent au moins une raison de faire preuve d’un optimisme prudent. Oui, nous parlons des dernières réunions à Washington, Bruxelles et Moscou, et j’espère qu’elles se poursuivront à Moscou et à Chișinău.

Même sur les questions les plus importantes, des discussions beaucoup plus profondes et approfondies ont eu lieu dans une atmosphère de compréhension mutuelle, ce qui, je le répète, m’incite à un optimisme prudent", a déclaré le ministre.

M. Mirzoyan a également indiqué que la ligne rouge de la partie arménienne était la reconnaissance de l’intégrité territoriale de l’Arménie et qu’il n’imaginait pas une normalisation des relations avec l’Azerbaïdjan si la menace d’un nettoyage ethnique continuait de peser sur les Arméniens du Haut-Karabakh.

« Bien sûr, nous n’imaginons pas que l’Arménie puisse normaliser ses relations avec l’Azerbaïdjan et instaurer une paix à long terme dans le Caucase du Sud si la menace d’un nettoyage ethnique continue de peser sur les Arméniens du Haut-Karabakh et si les questions de sécurité et de garantie de tous leurs droits ne sont pas abordées. Il y a ces lignes rouges et d’autres, et les négociations dans ces directions sont en cours », a noté M. Mirzoyan.