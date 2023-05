Une tonne de cocaïne saisie par les autorités arméniennes a été envoyée à la société d’un ancien membre du Parlement arménien

Le destinataire de la tonne de cocaïne découverte et saisie par le service de sécurité nationale arménien la semaine dernière est une société appartenant à un ancien membre de l’Assemblée nationale, a déclaré le 24 mai, le Premier ministre Nikol Pachinian lors d’une séance de questions-réponses du gouvernement au Parlement.

La cocaïne, dont le coût est estimé à 250 millions de dollars, a été trouvée dans des conteneurs contenant des fruits importés d’Équateur par une société enregistrée en Arménie. La cargaison est arrivée par le Panama, l’Italie et la Géorgie le 17 mai.

M. Pachinian a déclaré que le service de sécurité nationale avait déjà procédé à une arrestation dans le cadre de l’affaire pénale.

« Je dois dire que le destinataire de cette tonne de cocaïne est une société bien connue d’importation de bananes, dont le propriétaire est un ancien membre de l’Assemblée nationale, qui figure désormais sur la liste des personnes recherchées. Si je ne me trompe pas, il est membre du Parti républicain d’Arménie », a déclaré M. Pachinian.

Le 16 mai, des agents financiers de la province italienne de Reggio Calabria et des fonctionnaires du bureau local des douanes ont découvert deux tonnes et 734 kilogrammes de cocaïne pure (estimés à 800 millions d’euros) dans deux conteneurs en provenance de Guayaquil (Équateur) et à destination de l’Arménie via le port de Batumi (Géorgie).

Selon le média italien ansa.it, la cocaïne était dissimulée dans deux conteneurs de fruits contenant 78 tonnes de bananes.

Selon le bureau du procureur général d’Arménie, en 2022, le nombre de crimes liés à la circulation illégale de drogues a augmenté de 76,3 % pour atteindre 1 717 cas (dont 985 à Erevan), contre 974 l’année précédente.

Le nombre de cas de vente illégale de drogue a augmenté de 94,9% pour atteindre 1 031 cas contre 529 en 2021. Le taux de détection de ce type de délit a diminué à l’échelle nationale, passant de 59,1 % l’année précédente à 37,9 %.

Par rapport à 2021, le trafic de drogues de synthèse particulièrement dangereuses telles que la méthamphétamine, l’α-PVP, la MDMA, le LSD et la méphédrone a augmenté, notamment via les systèmes de télécommunication et les réseaux sociaux, en particulier Telegram.