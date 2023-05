La victoire d’Erdogan va déclencher une nouvelle fuite des cerveaux turcs

Une nouvelle vague de jeunes Turcs désabusés se prépare à abandonner leur pays si le président Recep Tayyip Erdogan est réélu au second tour de la présidentielle le 28 mai.

Une douzaine de jeunes d’une vingtaine d’années ayant fait des études et interrogés par bne IntelliNews dans les villes côtières de la mer Égée, Izmir et Bodrum, a exprimé son désarroi et son désespoir face à l’incapacité du bloc d’opposition dirigé par Kemal Kilicdaroglu à mettre fin aux 20 ans de règne d’Erdogan. Contre toute attente, M. Erdogan a triomphé lors du premier tour du 14 mai.

Ensar, un ingénieur de 25 ans, est tellement pessimiste quant aux chances de Kilicdaroglu au second tour qu’il envisage sérieusement de quitter son emploi et d’essayer d’émigrer en Europe occidentale. « Mes amis et moi espérions le meilleur, mais il semble que les choses vont se passer comme d’habitude avec Erdogan qui s’accroche au pouvoir, a déclaré Ensar, qui travaille en tant que responsable des relations avec les clients dans un hôtel 5 étoiles de Bodrum. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour beaucoup d’entre nous, qui ne voient plus d’avenir ici, l’économie se dégradant. »

Les hôtels situés le long de la célèbre côte égéenne de la Turquie espèrent une saison estivale exceptionnelle après avoir accueilli pendant des mois les survivants déplacés à la suite du terrible double tremblement de terre du 6 février, qui a coûté la vie à plus de 50 000 personnes, rasé des villes et laissé des centaines de milliers de personnes sans abri.

Bien que la région de la mer Égée soit située sur une faille sismique, ses principales villes n’ont pas été touchées par l’effroyable catastrophe de février. Toutefois, de nombreuses villes situées le long de la côte, notamment Kusadasi et Didim, sont tellement endommagées par des constructions médiocres et inachevées qu’elles semblent avoir été touchées par la récente et puissante activité sismique.

Les recettes touristiques sont vitales pour la Turquie, alors que le président Erdogan tente de se concentrer sur le déficit béant de la balance courante - 48,8 milliards de dollars l’année dernière - en luttant contre l’inflation galopante et les taux d’intérêt élevés.

Pour Kaan Yildrim, développeur informatique, le dernier clou dans le cercueil des chances de Kilicdaroglu de battre Erdogan est venu après que Sinan Ogan, qui s’est classé troisième au premier tour de la présidentielle, a déclaré qu’il soutiendrait le président sortant lors d’une conférence de presse à Ankara le 22 mai.

M. Erdogan a officiellement obtenu 49,52 % des voix au premier tour, ce qui lui donne une marge de cinq points par rapport à M. Kilicdaroglu. Le soutien apporté à M. Erdogan par M. Ogan, qui a obtenu 5,17 % des suffrages exprimés, fait qu’il est impossible que le président soit battu, selon M. Kaan, 28 ans.

« Nous avons tous été pris dans une sorte de délire et d’optimisme, pensant qu’Erdogan pourrait être battu par le Gandhi turc [Kilicdaroglu] », a déclaré Kaan, qui sirotait un thé avec sa petite amie dans le café Gaaveci, au bord de la plage, à Bodrum. « Aujourd’hui, la réalité s’est imposée. Rien ne change et, en fait, les choses vont empirer pour ceux d’entre nous qui veulent être européens et rester laïques ».

Sa petite amie Dilara Altinok, 23 ans, a été persuadée de voter pour Kilicdaroglu après que ce dernier, chef du principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), a promis de défendre les droits des femmes et de faire revenir la Turquie à la convention d’Istanbul s’il était élu. La coalition d’Erdogan a accepté de retirer le pays de la convention sur la prévention de la violence à l’égard des femmes, arguant qu’elle menaçait les « valeurs familiales ».

« Les droits des femmes sont bafoués et utilisés comme un ballon politique pendant cette campagne par toutes les parties », a déclaré Dilara, qui étudie le droit et espère un jour émigrer au Royaume-Uni. « Je crains qu’Erdogan n’utilise son nouveau mandat pour détruire progressivement l’héritage laïque de notre père fondateur. »

L’inquiétude de Dilara, qui craint que l’héritage de Mustafa Kemal Ataturk, l’homme d’État qui, il y a un siècle, a transformé la Turquie d’un pays principalement islamique en un pays moderne et laïque, ne soit encore érodé par un Erdogan enhardi, est partagée par de nombreuses personnes.

Néanmoins, les réalisations du fondateur de la République turque sont encore célébrées aujourd’hui dans tout le pays, son portrait dominant l’horizon et de nombreuses écoles, hôpitaux et foyers d’hôtels.

Le 19 mai, la majeure partie du pays semblait marquer la commémoration d’Atatürk, journée de la jeunesse et des sports, par des événements musicaux et sportifs qui rendaient hommage à Atatürk et mettaient en valeur la jeunesse, l’espoir du pays. Atatürk est arrivé d’Istanbul dans la province de Samsun, sur la mer Noire, le 19 mai 1919, pour déclencher la guerre qui a abouti à la création d’une nouvelle république quatre ans plus tard.

À Izmir, à environ trois heures de route de Bodrum en remontant la côte, des concerts ont été organisés, tous les participants étant vêtus de t-shirts rouges et brandissant des drapeaux turcs. Des derviches tourneurs tournent sur des musiques de danse entraînantes, sans que personne ne soit près d’atteindre un état de nirvana.

Troisième ville de Turquie avec une population de 4,5 millions d’habitants, Izmir est considérée comme la métropole la plus libérale et la plus cosmopolite du pays, avec un centre commercial animé et des clubs de plage hédonistes. Izmir est également un bastion du CHP et enregistre généralement un important vote anti-Erdogan.

Mehmet, étudiant en troisième année de physiothérapie à Sarajevo, la capitale bosniaque, assiste au concert avec ses amis. Comme beaucoup d’autres Turcs, Mehmet pense que le gouvernement devrait commencer par mieux s’occuper de ses citoyens avant d’accueillir les 3,6 millions de réfugiés syriens qui sont arrivés depuis 2011, selon les estimations officielles.

« Je n’ai pas voté au premier tour et je ne voterai pas au second », a déclaré Mehmet, 23 ans, qui aide sa famille dans son épicerie. « Certains membres de ma famille à Gaziantep [une ville du centre-sud de la Turquie] ont tout perdu après le tremblement de terre et ont davantage le statut de réfugiés que les Syriens ».

Kilicdaroglu tente tardivement d’exploiter ce sentiment anti-réfugiés avant le second tour, en accusant le gouvernement d’avoir permis à 10 millions de migrants « irréguliers » d’entrer dans le pays.

« Nous n’abandonnerons pas notre patrie à cette mentalité qui a permis à 10 millions de migrants irréguliers de venir parmi nous », a déclaré M. Kilicdaroglu dans une vidéo publiée sur Twitter le 17 mai, avertissant que le nombre de migrants pourrait atteindre 30 millions.

« Ceux qui aiment leur patrie doivent se rendre aux urnes », a exhorté M. Kilicdaroglu, sans fournir de preuves à l’appui de ses affirmations sur le nombre de migrants.

De retour à Bodrum, Ensar a échangé des messages avec des amis et d’anciens collègues qui sont partis ces dernières années travailler et étudier aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni.

« Pour nous, Turcs, il n’est pas facile de partir, même si nous le voulons », explique Ensar, abattu. "Tout d’abord, il nous est difficile d’obtenir des visas et certains pays ne sont pas très accueillants parce qu’ils pensent que nous sommes des néandertaliens ou des radicaux islamiques.

L’Institut turc des statistiques (TUIK, ou TurkStat) n’a pas publié de statistiques sur les migrations internationales depuis deux ans. Selon le dernier rapport annuel de 2019, 84 900 citoyens turcs ont déménagé à l’étranger, le groupe le plus important étant constitué de jeunes âgés de 25 à 29 ans.

De manière anecdotique, les émigrants sont principalement des personnes employées dans l’informatique, la technologie, l’ingénierie, la finance et le monde universitaire.

La fuite des cerveaux de la Turquie vers les pays développés occidentaux n’est pas un phénomène nouveau, mais les raisons sont aujourd’hui plus politiques, selon Bekir Agirdir, directeur du cabinet de recherche Konda.

« La fuite des cerveaux [de Turquie] s’est produite tout au long de l’histoire », a déclaré Agirdir dans un récent article. « Cependant, cette fois-ci, les raisons sont politiques. Il s’agit de la perte de confiance dans l’avenir du pays et de l’impossibilité pour [les jeunes] de se faire une place dans cet avenir. »La Turquie a grand besoin d’entendre une vision différente de l’avenir du pays. Ce ne sont pas seulement les jeunes ou les migrants qui en ont besoin, mais tout le monde - conservateurs ou laïques, turcs ou kurdes, de gauche ou de droite".

Voir :

https://www.intellinews.com/erdogan-victory-set-to-trigger-a-new-turkish-brain-drain-279497/?source=turkey