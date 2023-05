Un représentant américain salue la position de Pachinian sur le Karabakh

Un haut fonctionnaire du gouvernement américain a félicité le Premier ministre Nikol Pachinian pour avoir accepté de reconnaître la souveraineté azerbaïdjanaise sur le Haut-Karabakh dans le cadre d’un traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Erin Elizabeth McKee, administratrice adjointe de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), a fait référence à la déclaration de M. Pachinian à cet effet, faite lors d’une conférence de presse lundi, lorsqu’elle s’est exprimée lors d’une audition au Congrès à Washington mardi. Elle a parlé d’un « premier pas important » vers une résolution du conflit du Karabakh soutenue par les États-Unis.

« Le Premier ministre Pachinian a affirmé pour la première fois, en quelque sorte très publiquement, que l’Arménie reconnaissait l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan... Cette affirmation englobe le Haut-Karabakh », a déclaré Mme McKee devant la sous-commission sur l’Europe de la Chambre des représentants des États-Unis.

La déclaration de M. Pachinian a suscité de vives condamnations de la part des dirigeants du Karabakh et des principaux groupes d’opposition arméniens.

Dans une allocution télévisée diffusée tard mardi, Arayik Harutiunian, le président du Karabakh, a exhorté Erevan à s’abstenir de toute « action ou déclaration » qui aiderait Bakou à rétablir son contrôle sur la région peuplée d’Arméniens.

« L’Artsakh n’a pas fait et ne fera pas partie de l’Azerbaïdjan, car telle est la volonté de notre peuple », a déclaré M. Harutiunian. Il a exhorté les citoyens arméniens à soutenir cette position « de manière active et résolue ».

À Erevan, certains dirigeants de l’opposition ont fait part de leur intention d’organiser des manifestations de rue pour tenter d’empêcher la « reddition » du Karabakh à l’Azerbaïdjan.

Ces dernières semaines, les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour faciliter la signature de l’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais auraient progressé vers la signature de l’accord au cours de négociations de quatre jours qui se sont tenues en dehors de Washington au début du mois.

Dereck Hogan, secrétaire d’État adjoint américain, a révélé mardi que Washington essayait maintenant d’aider les deux parties à surmonter les derniers points d’achoppement. Selon lui, ces points concernent la délimitation de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, « l’éloignement des forces arméniennes et azerbaïdjanaises » déployées le long de la frontière, ainsi que « les droits et la sécurité des Arméniens de souche dans le Haut-Karabakh ».

« Nous avons proposé un certain nombre d’idées pour aider les deux parties à se rapprocher sur ces questions particulières », a déclaré M. Hogan lors de l’audition de la sous-commission de la Chambre des représentants. "Ils sont donc en train d’examiner nos idées.

M. Hogan a ajouté que Washington attendait avec impatience une nouvelle rencontre entre M. Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, qui sera organisée et arbitrée par les dirigeants européens en Moldavie le 1er juin.

Aliev et Pachinian doivent également se rencontrer à Moscou jeudi pour des discussions organisées par le président russe Vladimir Poutine.

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200