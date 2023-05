La Russie met en garde l’Arménie contre les discussions sur la sortie de l’OTSC

La Russie a qualifié mercredi de « dangereuses » les menaces publiques du Premier ministre Nikol Pachinian de retirer l’Arménie de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par la Russie.

Au début de l’année, le gouvernement arménien a annulé un exercice militaire de l’OTSC prévu en Arménie et a refusé de nommer un secrétaire général adjoint de l’alliance militaire en raison de ce qu’il considère comme un manque de soutien de l’alliance dans le conflit avec l’Azerbaïdjan. Elle a également rejeté l’offre de l’OTSC de déployer une mission de surveillance à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Ces tensions ont remis en question le maintien de l’Arménie au sein de l’organisation. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Mnatsakan Safarian, a déclaré le 16 mai qu’une sortie de l’OTSC n’était « pas à l’ordre du jour de l’Arménie actuellement ». M. Pachinian a cependant affirmé le contraire lors d’une conférence de presse qui s’est tenue lundi.

« Je n’exclus pas que l’Arménie prenne la décision de jure de mettre fin à son adhésion à l’OTSC ou de la geler », a-t-il déclaré. Mais cela ne se produira que si nous concluons que l’OTSC a quitté l’Arménie.« La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, s’est déclarée déconcertée par les remarques de M. Pachinian, tout en mettant en garde contre leurs conséquences potentielles. »S’il s’agit d’une figure de style destinée à promouvoir une position sur le retrait de l’Arménie de l’OTSC, il me semble qu’il faut comprendre tout le danger de la manipulation des mots« , a-t-elle déclaré lors d’un point de presse à Moscou. Comment l’OTSC pourrait-elle quitter l’Arménie ? On ne sait pas très bien de quoi ils parlent. »

L’éloignement de l’OTSC met en lumière les tensions plus générales entre Erevan et Moscou, qui découlent également du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. En janvier, M. Pachinian est allé jusqu’à déclarer que les liens militaires étroits avec la Russie pourraient mettre en danger la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Arménie. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié cette affirmation d’« absurde ».

La semaine dernière, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé l’Occident de faire pression sur l’Arménie pour qu’elle mette fin à la présence militaire de la Russie dans ce pays du Caucase du Sud et qu’elle s’en remette plutôt aux États-Unis pour sa défense.

M. Pachinian a insisté lundi sur le fait qu’il n’y avait pas de tel « agenda » dans les relations de son administration avec les États-Unis ou l’Union européenne. Il a déclaré qu’Erevan ne discutait des questions de sécurité qu’avec les puissances occidentales parce que « l’architecture de sécurité » dirigée par la Russie et comprenant l’Arménie « ne fonctionne pas pour des raisons objectives ou subjectives ».

