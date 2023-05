L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont mutuellement reconnu l’existence d’enclaves au niveau politique affirme le premier ministre arménien Nikol Pachinian

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont mutuellement reconnu l’existence d’enclaves au niveau politique, mais il n’y a pas d’accord définitif sur cette question au niveau juridique. Annonce du Premier ministre arménien Nikol Pachinian lors d’une séance de questions-réponses avec des membres du gouvernement à l’Assemblée nationale, évoquant le sujet des enclaves.

"Le sujet des enclaves a toujours existé au niveau politique et depuis longtemps. Par exemple, dans les documents d’échange de territoire de 1999, un des articles est consacré aux enclaves d’Arménie et d’Azerbaïdjan. La question a un aspect juridique et politique. Au niveau politique, à Munich et à Bruxelles, il y a eu la conversation suivante que nous avons mutuellement reconnu l’existence d’enclaves, c’est-à-dire qu’il y a Artsvashen, qui appartenait et appartient à la République d’Arménie, et des enclaves, qui sont sur le territoire de l’Arménie, qui appartenait à l’Azerbaïdjan. Et, oui, nous le reconnaissons au niveau politique, et j’ai dit qu’au niveau juridique, nous avons des questions supplémentaires liées à au moins certains d’entre eux » a déclaré le Premier ministre arménien.

Nikol Pachinian a noté qu’il n’y a pas d’accord définitif sur la question des enclaves : seront-elles échangées ou une autre solution sera-t-elle proposée ?

« Rien n’est décidé ici, il y a des discussions et, à mon avis, il y a beaucoup de place pour la flexibilité ici. S’il y a un accord clair avec l’Azerbaïdjan, je viendrai dire que nous sommes clairement d’accord sur la solution du problème et c’est comme ça. Il n’y a pas d’accord final sur ce sujet, il y a des pensées et des idées différentes, dont aucune n’est rejetée » a conclu Nikol Pachinian.

Krikor Amirzayan