Candidatures Master international en études arméniennes

Créé en 2021, le Master international en études arméniennes IMAS de l’Inalco est un programme enseigné en ligne et en arménien impliquant depuis sa création 37 étudiants de 12 pays. Assuré par des enseignants-chercheurs de l’Inalco et d’établissement internationaux (Oxford, Genève, LAU), il comble un vide en ce qu’il permet à la fois de se former à un grand nombre de thématiques, dans une approche fondée sur la recherche, en langue arménienne (essentiellement occidentale), de se créer un réseau international permettant le développement de projets futurs, et de progresser dans l’élaboration d’un projet professionnel impliquant la langue arménienne. Les témoignages de nos étudiants sont particulièrement enthousiastes, bien que la formation soit exigeante.

La première phase des admissions pour la rentrée 2023 s’est achevée récemment. Il reste quelques places et une deuxième campagne de candidatures sera lancée en juin.

Profil d’étudiants attendu : étudiants ou professionnels ayant un bon niveau en arménien (les étudiants locuteurs d’arménien oriental sont bienvenus s’ils ont un intérêt réel pour l’arménien occidental et la diaspora arménienne) désireux de réaliser des projets (culturels, multimédia, éducatifs, ) en langue arménienne. Il n’est pas demandé de maîtriser le français.

Un parcours éducation, tourné vers la pédagogie active et les questions spécifiques à a transmission de l’arménie occidental, est spécifiquement prévu pour les enseignants d’arménien des écoles souhaitant faire évoluer leurs pratiques pédagogiques.

Outre les enseignants, nous comptons aussi parmi nos étudiants des journalistes, acteurs du milieu culturel, écrivains, traducteurs, humanitaires, ou encore des personnes engagées dans une carrière professionnelle sans aucun lien mais souhaitant approfondir leur réflexion et réactiver leurs connaissances en arménien, ainsi que leurs réseaux pour s’ouvrir de nouvelles perspectives.

Nos enseignements s’appuient beaucoup sur les travaux de groupe pour favoriser la complémentarité entre étudiants et renforcer la capacité à construire des projets internationaux.

